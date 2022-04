PLO que aproxima o Sistema Legislativo dos sete-lagoanos do vereador Janderson Avelar, é aprovado

O Poder Legislativo é a expressão personificada do Estado Democrático Brasileiro é, de fato a consubstanciação do voto e da democracia representativa. E obviamente, o Poder Legislativo Municipal é a linha de frente da representação dos interesses da população em geral da determinada localidade.

A Câmara é o local mais importante de atuação dos vereadores, pois é onde exercem o papel de legisladores e de fiscalizadores da Administração Municipal. O poder de cada vereador, no entanto, é exercido nos limites da sua Câmara e de acordo com as leis que a criaram e que a organizam.

O Projeto de Lei Ordinária n° 539/2021, altera a Lei Ordinária n° 7.213 de 17 de abril de 2006, que cria “Semana do Poder Legislativo” no município de Sete Lagoas, tem por objetivo proporcionar conhecimento aos sete-lagoanos sobre a importância do Poder Legislativo Municipal, proporcionar conhecimento aos munícipes sobre as funções e atividades do Poder Legislativo Municipal e também proporcionar informações sobre o exercício da cidadania a toda população local.

“Atualmente estamos vivendo novos tempos na política nacional, onde os cidadãos têm sido mais participativos e atentos aos acontecimentos políticos do nosso país. Nesse sentido, é importante que todos os cidadãos tenham acesso ao conhecimento e a informações de qualidade quanto à importância, atuação e competência do Poder Legislativo. Para podermos formar cidadãos conscientes, politicamente ativos, tanto como futuros eleitores ou mesmo parlamentares, precisamos contribuir de forma efetiva nessa construção, que poderá ser realizada através de palestras, seminários, visitas monitoradas, informativos, etc,” afirma Janderson Avelar sobre a importância do PLO para o município de Sete Lagoas.

O nobre vereador tem trabalhado incansavelmente para atender os anseios da população, e têm sido o elo entre o legislativo e executivo. “Nosso trabalho é por Sete Lagoas, podem contar comigo,” finaliza Janderson.

Ascom/vereador Janderson Avelar