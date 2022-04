Nesta quinta Sete Lagoas registra mais dois casos e mantém taxa de ocupação de UTI

Sete Lagoas chega a 35.536 casos de Covid com a confirmação de mais duas contaminações: uma mulher e um homem. São 129 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17.026 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Seis pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.850 casos já foram curados. Os testes negativos somam 62.909. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, uma internação em UTI de um paciente de Maravilhas no Hospital Municipal e duas internações de pacientes de Sete Lagoas em enfermaria, sendo uma no Hospital Nossa Senhora das Graças e outra na Unimed. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI se mantém em 10%.

Vacina contra a Covid

O público a partir dos 12 anos de idade que ainda não tomou a 1ª e a 2ª doses e as gestantes que ainda não tomaram a 3ª dose devem agendar a aplicação com Coronavac ligando para o ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, no telefone (31) 3773-2864. Na hora de vacinar, devem levar identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª ou 3ª dose), cartão SUS ou CPF e comprovação de gestante para a 3ª dose.

A 1ª dose de Pfizer em crianças de 5 anos e de Coronavac em crianças de 6 a 11 anos e a 2ª dose de Coronavac ou Pfizer em crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose de Pfizer há mais de dois meses ou de Coronavac há mais de 28 dias será aplicada novamente na sexta, 29, de 13h às 1630h, nas unidades de saúde com sala de vacinação dos bairros Orozimbo Macedo, N.S. das Graças, Catarina, CDI I e Esperança. Crianças de 12 anos que tomaram a 1ª dose quando tinham 11 anos também se vacinam. Documentos de 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS e CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS e CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal.

Mudança de horário

Excepcionalmente nesta sexta-feira, 29 de abril, a vacinação contra a Covid-19, a gripe (Influenza) e o sarampo estará disponível apenas de 13h às 16h30 nos Centros de Saúde Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso; nas UBSs Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale e nos ESFs CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. A aplicação das doses de rotina funcionará normalmente. Vale lembrar que no sábado, 30, de 08h às 17h, haverá o Dia D da Campanha de Vacinação contra o sarampo e a gripe, nas 19 salas de vacinação do município. Público: profissionais da Saúde, idosos a partir de 60 anos e crianças de 6 meses a menos de 5 anos. Documentos: identidade com foto (para idosos), certidão de nascimento (crianças) ou comprovante de vínculo empregatício na área da saúde (profissionais da saúde), além do cartão de vacina.

A 1ª dose foi aplicada em 185.857 adultos e a 2ª dose em 176.664. Até o momento foram 5.904 aplicações de 1ª dose da Janssen, 14.253 crianças com 1ª dose e 6.039 com 2ª dose, com 84,4% da população com 1ª dose e 74,9% com 2ª dose, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 99.884 pessoas, 53,3% da população autorizada a tomar o reforço (187.509 pessoas). A 2ª dose de reforço foi aplicada em 480 pessoas. Ao todo, 489.081 doses já foram aplicadas. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus