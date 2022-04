PM prende autor em flagrante e recupera ferro gusa furtado em ferrovia, em Pedro Leopoldo

Durante patrulhamento ostensivo/ preventivo, Militares de Pedro Leopoldo, depararam com três indivíduos em atitude suspeita na via férrea, no bairro Santa Rita. Ao perceberem a aproximação dos Militares os infratores emprenderam fuga pelo matagal, sendo um deles capturado.

Identificado, S.A.G.D, 31 anos, disse aos Militares que estava recolhendo o material para vender posteriormente.

Através de um representante da FCA ( Ferrovia Centro Atlântica), apurou-se que o material tratava-se de Ferro Gusa, sendo recuperado uma carga de aproximadamente 05 Toneladas, tendo seu valor comercial de aproximadamente R$ 20.000 ( Vinte mil reais).

O autor foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Plantão de Pedro Leopoldo.

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind