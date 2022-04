Jovem Talento: Pedindo passagem, Daniel Júnior celebra momento no Cruzeiro: ‘tudo é muito gratificante’

O meia Daniel Júnior vem pedindo passagem no Cruzeiro. Nessa terça-feira (26), o jovem atleta emplacou mais uma boa atuação, ao entrar em campo após a saída do intervalo, e dando sua parcela de contribuição na vitória por 1 a 0 em cima do Londrina, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.