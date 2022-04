Recordes: Com gol número 50, Hulk atinge marcas importantes com a camisa do Atlético

Quando Hulk foi contratado pelo Atlético, no início de 2021, a grande maioria da torcida não imaginava que o atacante de 35 anos pudesse virar o ídolo da Massa como virou. No ano passado, Hulk ajudou o Galo a conquistar o Estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em 2021, foram 36 gols marcados. Nesta temporada, 14 gols em 14 jogos disputados. Depois de 82 partidas, Hulk já tem 50 gols pelo Atlético e segue batendo recordes e fazendo história no clube.

Com o gol de número 50, marcado nessa terça-feira (26), contra o Independiente del Valle, no empate em 1 a 1, pela terceira rodada do grupo D da Libertadores, Hulk atingiu marcas importantes. O atacante ultrapassou o meia Luan e se tornou o quarto maior artilheiro atleticano do século. Ele fica atrás de Tardelli (112 gols), Guilherme (79) e Marques (59). Os dois últimos estão no top 10 de artilheiros do Galo, com 139 e 133 gols, respectivamente, no total.

Outra marca que Hulk atingiu com o último gol foi de se tornar o terceiro artilheiro do Atlético em jogos de Libertadores. Ele alcançou Cazares com oito gols marcados na competição continental. Os dois estão atrás de Jô, com 11 gols, e Guilherme Alves, com 9. Hulk terá pelo menos mais três jogos para ultrapassar os líderes deste ranking. O Galo ainda enfrenta América, Independiente del Valle e Tolima, todos em Belo Horizonte.

Recorde