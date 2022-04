O espetáculo, “Citações”, estará em cena neste sábado (30), no CCN Teatro Preqaria

Com classificação etária de 16 anos, neste sábado (30) às 20h, o CCN Teatro Preqaria será palco para o espetáculo “Citações”, um drama com direito a nudez, sem conotação sexual, mas com abordagem filosófica e temas sensíveis.

“Citações” é um solo apresentado como uma peça ritual de despedida: a atriz se despede de seu ofício e convida o público a acompanhar esta cerimônia. Ela reencena momentos difíceis e prazerosos que viveu em sua profissão e relata fatos dos bastidores que o público, em geral, não sabe, para finalmente despedir-se de todas essas memórias e seguir. A peça se dá, em um primeiro momento, na divisa do corpo da atriz e suas angústias, mas segue, em um segundo passo, a conversar com o humano em processo em cada um de nós. Aborda a especificidade para tocar o que há de universal nos processos de amadurecimento, despedida, frustração, luto e reinvenção. No momento atual, em que se fala obstinadamente desta reinvenção, é importante nos perguntarmos como imaginamos e queremos que ela aconteça. Vamos ocultar nossas dificuldades ou vamos encarar nossos dilemas por meio delas postos? “Citações” arrisca a pergunta e materializa em ato as emoções, pensamentos, delírios e escolhas envolvidas nesta questão.

A peça traz ainda uma reflexão recorrente aos artistas da cena: o trabalho sobre si. O artista da “presença-corpo” estará sempre implicado na dubiedade de ser, ao mesmo tempo, objeto e ferramenta que molda seu trabalho. A atuação solo, que talvez deixe isso um pouco mais explícito, chancela esta constatação: a atriz compartilha temas que a atravessam de forma irreparável, sejam eles escritos no bordado de cima da pele fictícia, estejam eles sustentando a trama de seu anverso, nos bastidores, nos cadernos, nos esboços feitos em ensaio.

Na peça a costura se dá por meio de citações de fragmentos textuais de diferentes linguagens.

A dramaturgia, autoral e inédita, bebe do conceito de rapsódia, do grego rhapsoidia, que deriva da composição: rhaptos (costurar) + ode (canto). Rapsodo seria, então, “aquele que costura cantos”. Ingressos: Antecipado: R$15 / Na portaria: R$20 (meia) R$40 (inteira). Mais informações pelo WhatsApp: 3772-8086 ou (31) 99513-6675

Serviço:

Espetáculo: CITAÇÕES

Data: 30 de abril de 2022

Hora: 20h

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas – MG)

Classificação indicativa: 16 anos: nudez sem conotação sexual, abordagem filosófica e temas sensíveis

Gênero: Drama

Duração: 60 minutos

Ingressos: Antecipado: R$15 / Na portaria: R$20 (meia) R$40 (inteira)

Ingressos antecipados e informações pelo whatsapp: 3772-8086 ou (31) 99513-6675

FICHA TÉCNICA

Atuação e concepção: Bruna Chiaradia

Direção: Gui Augusto

Dramaturgia: Bruna Chiaradia e Gui Augusto

Consultora de dramaturgia: Elisa de Jesus

Designer de luz: Bruno Cerezolli

Figurinos e adereços: Ricca Costumes

Cenografia: Jordana Ferreira

Trilha sonora: Jackson Abacatu

Canção “O Rio e o Medo”: Isabella Bretz

Preparação corporal: Gui Augusto

Preparação vocal: Izza

Preparação musical: Sérgio Silva Nicácio

Projeções visuais: Gui Augusto

Designer Gráfico: Gui Augusto

Fotografia: Fabiana Loyola, Flávio Souza Cruz e Jordana Ferreira

Captação do espetáculo em vídeo: André Oliveira

Produção: Elisa de Jesus

Com Ascom Preqaria