Embrapa comemora 49 anos e fortalece parcerias com setor produtivo

A Embrapa assina com parceiros do setor produtivo seis novos acordos durante a solenidade comemorativa ao 49º aniversário da Empresa, realizada dia 27, em Brasília (DF). São instrumentos de parceria entre a Empresa e o Fundo JBS pela Amazônia, a CropLife Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a Bosch, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai Cimetec).

De acordo com a diretora-executiva de Inovação e Tecnologia (DEIT), Adriana Regina Martin, esses contratos e convênios visam ampliar e fortalecer parcerias para ações técnico-científicas nas áreas de pesquisa e inovação, tais como agregar valor aos ativos de propriedade intelectual da Embrapa, promover capacitações para o uso adequado de soluções tecnológicas, desenvolver processos e produtos com espécies da Amazônia que agreguem valor à bioeconomia e promovam redução na emissão de carbono, codesenvolvimento em projeto de inovação aberta e prestação de serviços especializados para o desenvolvimento e inserção de novos produtos no mercado.

Ativos Embrapa na Vitrine de PI

O dia 26 de abril, além de marcar a data de criação da Embrapa, também celebra o Dia da Mundial da Propriedade Intelectual, criado pela Organização Mundial da Prosperidade Intelectual para celebrar a criatividade e a contribuição de criadores e inovadores para o desenvolvimento das sociedades em todo o mundo. Para fortalecer a inovação, a Embrapa e o INPI, formalizam parceria permitindo que os ativos de propriedade intelectual da Empresa passem a compor a plataforma Vitrine de PI, administrada pelo instituto,com o objetivo de aprimorar o uso estratégico da PI e possibilitar articulações e aproximações junto ao setor produtivo para a geração de novos negócios.

O acordo, que tem vigência de 5 anos, também prevê a produção de estudos de prospecção tecnológica e radares tecnológicos sobre variados temas relevantes para a produção de conhecimento agropecuário, assim como o incremento do programa de mentoria do INPI, através da qualificação de pesquisadores da Embrapa, e o desenvolvimento de produtos, pela Empresa, com alto valor agregado.

Capacitações

Com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Embrapa assina um Acordo de Cooperação Geral com o objetivo de promover o planejamento e a execução de capacitações nos formatos presencial, semipresencial e a distância – através da plataforma e-Campo – para técnicos de campo do Senar. A proposta é elaborar e disponibilizar conteúdos de interesse mútuo nas áreas de agricultura, pecuária e silvicultura, bem como sobre monitoramento ambiental, transformação digital, instrumentação agrícola, zoneamento agroecológico, tecnologia de alimentos e agroenergia.

O Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai Cimatec), de Salvador (BA), é uma das instituições mais avançadas em educação, ciência, tecnologia e inovação do Brasil e tem o objetivo de desenvolver e formar profissionais para a indústria. O Acordo de Cooperação formalizado com a Embrapa visa executar estudos e pesquisas que possibilitem o aprofundamento do conhecimento técnico-científico das duas instituições, bem como sua aplicação prática na indústria em áreas de segurança alimentar, nutrição e saúde, biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio, agricultura digital e de precisão, nanotecnologia, fibras e biomassas para uso industrial.

Convênios agregam valor a produtos da Amazônia

A Embrapa e o Fundo JBS pela Amazônia firmam Termo de Compromisso para o desenvolvimento de dois novos Acordos de Cooperação Técnica que visam a agregação de valor aos produtos da floresta amazônica, desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono e de tecnologias renováveis para integrar negócios, empresas e povos amazônicos.

Um dos acordos prevê o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o pescado amazônico sustentável, com foco no pirarucu, a ser executado pela Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas, TO). Esse projeto surgiu de demandas da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) e outros parceiros, com o objetivo de unir os conhecimentos tradicionais da comunidade e a expertise tecnológica da Embrapa para desenvolver protocolo de boas práticas de processamento do peixe e adoção de tecnologias de agregação de valor aos produtos oriundos do pirarucu e para o melhor aproveitamento da matéria-prima.

O outro acordo visa a aplicação de geotecnologias para a automação florestal e espacialização de carbono em uso nativo e modificado da terra na Amazônia Ocidental, e será executado pela Embrapa Acre (Rio Branco, AC).

Controle de pragas do milho

Cigarrinhas e enfezamentos do milho são graves problemas anualmente enfrentados pelos produtores no Brasil e podem provocar perdas de mais de 70% na produtividade das lavouras. Com o objetivo de desenvolver estudos aplicados para subsidiar estratégias de manejo de alta incidência de danos causados por enfezamentos e para o manejo integrado das populações de cigarrinha Dalbulus maidis, em áreas de produção de sementes e de grãos de milho no País, a Embrapa assina com a CropLife Brasil Acordo de Cooperação Técnica a ser executado pela Embrapa Cerrados (Brasília, DF), em conjunto com as unidades Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, MG) e Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF).

O plano de trabalho da Embrapa com a CropLife Brasil prevê a realização de um conjunto de 20 atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos estudos, tais como a criação de uma ampla rede nacional de monitoramento; o desenvolvimento de testes rápidos e mais econômicos para detecção de molicutes na cigarrinha-do-milho; a avaliação da eficiência de inseticidas químicos e biológicos para o controle da cigarrinha-do-milho; a determinação da estabilidade da resistência de genótipos de milho aos enfezamentos; bem como a organização de eventos técnicos para difusão de conhecimentos.

Modelos para aplicação de insumos

As Unidades da Embrapa Instrumentação (São Carlos, SP), Agricultura Digital (Campinas, SP) e Embrapa Soja (Londrina, PR) participam, desde dezembro de 2021, do projeto “Estudo para geração de modelos de recomendação de aplicação de insumos com base na variabilidade espacial do solo e da produtividade nos sistemas soja-milho e soja-algodão”, em parceria com a Bosch.

Nos 49 anos da Embrapa, essas instituições reiteram, via Acordo de Cooperação Técnica e Financeira, compromisso para gerar modelos de recomendação de aplicação de insumos (fertilizantes, corretivos, sementes), a partir de dados obtidos no campo, e para aquisição de conhecimento de fatores que afetam significativamente a produtividade de sistemas integrados de soja-algodão e soja-milho, apoiado pelo uso da plataforma Nevonex da Bosch, que compatibiliza a leitura de sensores e coleta de dados oriundos de diferentes fabricantes e modelos de máquinas agrícolas.

Parcerias Embrapa 2021

Em 2021 a Embrapa celebrou 564 instrumentos de parceria com organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais para Cooperação Técnica em Pesquisa Agropecuária.

Assessoria de Imprensa