Castramóvel fecha a campanha Abril Laranja castrando dezenas de cães e gatos no Barreiro

Chegou a vez do distrito do Barreiro receber o Castramóvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Sete Lagoas. Durante dois dias, terça e quarta-feira, dezenas cães e gatos estão sendo castrados gratuitamente em local referência da localidade. O serviço agora também inclui a microchipagem para garantir controle e acompanhamento seguro dos animais.

O cronograma do Castramóvel foi iniciado em julho do ano passado e já realizou mais de 2 mil cirurgias gratuitas. O veículo, totalmente equipado com uma sala de cirurgia, já percorreu os bairros Vale do Aritana, Itapuã I, Itapuã II, Alvorada, Planalto, São Francisco, Carmo II, Manoa, Orozimbo Macedo, Jardim dos Pequis, Belo Vale, Nova Cidade, Santa Luzia, Recanto da Serra, Vila Ipê, região do Cidade de Deus, Interlagos, Montreal e Emília.

“Somente no ano passado foram mais de 2.300 castrações, um serviço de extrema importância para conter o aumento indesejado dos animais e os consequentes abandonos. Agora, com o chip, ainda teremos a possibilidade de apresentar informações precisas sobre qualquer animal que fugir ou for abandonado”, explica o prefeito Duílio de Castro.

Os tutores são avisados sobre a presença do castramóvel com antecedência. Com isso, os animais chegam preparados para o procedimento cirúrgico. Quem compareceu destaca a importância da iniciativa. “É comum ver o abandono dos animais e a falta de cuidados com a proliferação descontrolada. Esta iniciativa é de grande importância para muitas pessoas. Agradeço demais”, comentou o tutor Danilo Guimarães, que levou seu Rottweiler “Mun-Ha” para ser castrado.

Além do Castramóvel, o CCZ também oferece castrações em sua sala cirúrgica com agendamento prévio realizado no site da Prefeitura (www.setelagoas.mg.gov.br) todo dia 15 de cada mês. O conjunto de ações é inédito na história de Sete Lagoas. “Foi o prefeito Duílio de Castro quem colocou em prática esta importante política de cuidados dos animais. Cada ação do CCZ representa também a preocupação com a saúde pública. Gratidão por esta atenção especial da administração municipal”, agradeceu o vereador Ismael Soares.

Abril é especial para a causa, pois é o mês da luta contra os maus tratos aos animais. Fechar esse mês com uma ação tão importante na zona rural representou mais um avanço no trabalho do CCZ. “Finalizamos a campanha Abril Laranja com esta primeira ação na zona rural e esta é uma novidade do cronograma, que vai continuar. Nossa equipe é composta por veterinários, auxiliares de veterinários e vários estagiários e tem uma capacidade de atender muito, com grande eficiência e qualidade. Além de tudo, agora temos o diferencial da microchipagem”, destaca Patrícia Silveira, médica veterinária e coordenadora do CCZ.

Os próximos bairros a receber o Castramóvel ainda este ano são: Santo Antônio e Santa Rosa em maio; Itapuã I e II e Vale do Aritana em junho; Alvorada e São Francisco em julho; Planalto e JK em agosto; Del Rey, Anchieta, Brasília e Industrial em setembro; Belo Vale II, Jardim dos Pequis e Verde Vale em outubro; Belo Vale I, Iraque e Orozimbo Macedo em novembro; e Santa Luzia em dezembro. As visitas na zona rural serão divulgadas brevemente. Os locais exatos ainda serão definidos.