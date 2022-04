Boletim Covid: Sete Lagoas continua sem óbitos registrados desde o dia 09 de abril e ocupação de leitos se mantém em 10%

Idosos a partir de 80 anos que tomaram a 3ª dose até 28/12 tomam a 4ª dose nesta quinta

Na sexta segue aplicação de 1ª e 2ª doses de Pfizer e Coronavac para crianças; confira cronograma detalhado

Sete Lagoas chega a 35.534 casos de Covid com a confirmação de mais quatro contaminações: três mulheres e um homem. São 143 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 17 mil que já tiveram esse acompanhamento concluído. Nove pessoas estão em isolamento domiciliar e 34.845 casos já foram curados. Os testes negativos somam 62.880. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid, uma internação em UTI de um paciente de Maravilhas no Hospital Municipal e uma internação de paciente de Sete Lagoas em enfermaria, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Assim, a taxa de ocupação de leitos UTI se mantém em 10%.

Vacina contra a Covid

O público a partir dos 12 anos de idade que ainda não tomou a 1ª e a 2ª doses e as gestantes que ainda não tomaram a 3ª dose devem agendar a aplicação com Coronavac ligando para o ESF Santa Luzia – R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, no telefone (31) 3773-2864. Na hora de vacinar, devem levar identidade com foto, comprovante da dose anterior (para 2ª ou 3ª dose), cartão SUS ou CPF e comprovação de gestante para a 3ª dose.

Os idosos a partir de 80 anos que tomaram a 3ª dose até 28 de dezembro devem tomar a 4ª dose (2ª dose de reforço) na quinta, 27, de 09h às 16h. Locais: UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524; UBS N.S. das Graças – R. Felipe dos Santos, 1.331; ESF Catarina – R. Santos Reis, 238; ESF CDI I – R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534; e ESF Esperança – R. Eduardo Henrique de Abreu, 403. Documentos: identidade com foto, comprovante da última dose, cartão do SUS e CPF.

A 1ª dose de Pfizer em crianças de 5 anos e de Coronavac em crianças de 6 a 11 anos e a 2ª dose de Coronavac ou Pfizer em crianças de 5 a 11 anos que tomaram a 1ª dose de Pfizer há mais de dois meses ou de Coronavac há mais de 28 dias será aplicada novamente na sexta, 29, de 09h às 16h, nas unidades de saúde com sala de vacinação dos bairros Orozimbo Macedo, N.S. das Graças, Catarina, CDI I e Esperança. Crianças de 12 anos que tomaram a 1ª dose quando tinham 11 anos também se vacinam. Documentos de 1ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão SUS e CPF. Documentos de 2ª dose: identidade com foto ou certidão de nascimento, comprovante de 1ª dose, cartão SUS e CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus