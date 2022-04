Urgente: Escola de Sete Lagoas divulga nota de esclarecimento, sobre possível ameaça de “chacina”

Um fato envolvendo a Escola Estadual Professor Cândido Azeredo, em Sete Lagoas na segunda-feira,25, teve grande repercussão nas redes sociais de uma possível “chacina”, na escola.

Segundo informações, o fato envolvendo um aluno de 17 anos da escola da rede estadual de ensino, no bairro Boa Vista em Sete Lagoas acabou provocando diversas mensagens de pais e responsáveis, alertando sobre o fato. De acordo com as mensagens divulgadas, devido ao ocorrido havia ameça de uma possível “chacina”, na escola.

Além do Conselho Tutelar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas pela escola, após o ocorrido. Nossa reportagem apurou, que o aluno, por decisão da família já deixou de frequentar a referida escola.

Procurada pela reportagem, a direção da escola emitiu uma Nota de Esclarecimento, sobre o assunto:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Direção da E.E.PROFESSOR CÂNDIDO AZEREDO, esclarece que diante da situação ocorrida ( que foi um fato isolado) e compartilhado através de mensagens via WhatsApp, tomou todas as providências cabíveis e seguiu os protocolos, visando garantir a segurança da comunidade escolar.

O fato ocorrido foi resolvido e continuamos nos esforçando para assegurar a absoluta tranquilidade e proteção dos nossos alunos e servidores.

Direção da E.E Prof. Cândido Azeredo