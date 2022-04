Rádio Eldorado transmite estreia do Democrata no Módulo II. Torcedores podem ouvir pelo App da emissora.

O Democrata estreia hoje no Módulo II do Campeonato Mineiro, iniciando mais uma jornada em busca de uma vaga na elite do futebol estadual. Após um período intensivo de preparação, incluindo amistosos para entrosamento do plantel, o time de Sete Lagoas entra às 15h desta quarta-feira (27), na Arena Vera Cruz, casa do adversário, o Betim. A Rádio Eldorado transmitirá todas as emoções desse confronto a partir das 14h, com narração de Kenner Tarabal, comentários e reportagem de Silva Júnior e plantão de Geraldo Rodrigues.

Os árbitros escalados para o embate entre Betim e Democrata são:

Árbitro Principal: Renato Ferreira da Silva

Árbitro Assistente I: Rômulo Correa Gonzaga

Árbitro Assistente II: João Gomes Pereira

Quarto Árbitro: Márcio Tavares da Silva

Inspetor: Márcio Eustáquio Sousa Santiago

Os torcedores podem ouvir através da Rádio Eldorado AM1300, pelo site, eldorado1300.com.br ou pelo App disponível na Play Store dos smartphones. Cliquei aqui e baixe em seu telefone.

Campeonato Mineiro – Módulo II

Com 12 times na disputa, a primeira fase do Módulo II será realizada em turno único, com os melhores colocados se classificando para o hexagonal final. Nesse hexagonal final, os duelos serão realizados em jogos de ida e volta. Ao final do campeonato, os dois primeiros colocados se classificam para a elite do futebol mineiro na próxima temporada. Portanto, para conseguir o acesso, o Jacaré terá que entrar em campo 21 vezes ao longo da competição.

A primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro termina em 11 de junho, com o hexagonal final começando uma semana depois e se encerrando no dia 30 do mesmo mês.

Veja os jogos da primeira rodada, todos na quarta-feira (27):

15h00 – Betim x Democrata – Arena vera Cruz – Betim

15h00 – Tupynambás x Boa Esporte – Radialista Mário Helênio – Juiz de Fora

19h00 – Coimbra x Nacional – Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” – Nova Lima

19h00 – Varginha x Uberaba – Dilzon Melo “Melão” – Varginha

19h30 – Aymorés de Ubá x União Luziense – Afonso de Carvalho – Ubá

19h30 – Ipatinga x Tupi – João Lamengo Neto “Ipatingão” – Ipatinga

O primeiro jogo do Democrata, em casa, nesta edição do Módulo II está previsto para um sábado, 30 de abril, diante do Varginha, às 15:30, na Arena do Jacaré.