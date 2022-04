Violência: Dupla suspeita de matar mulher durante assalto em Contagem é presa após operação da PM

De acordo com a Polícia Militar, após trabalho do serviço de inteligência, com base em denúncias anônimas, chegaram ao endereço em Contagem, que seria do proprietário da moto utilizada no latrocínio.

No local foi localizado um rapaz de 22 anos, que, a princípio, negou o crime. Entretanto, um amigo da vítima que estava na hora do assassinato reconheceu o suspeito. O segundo suspeito foi preso em uma casa no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.