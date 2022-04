Embrapa coloca no mercado o teste TilaPlus

A novidade para vencer as dificuldades na hora de acasalar matrizes e reprodutores sem consanguinidade, aumentando o potencial qualitativo e quantitativo dos plantéis é a ferramenta genética TilaPlus, desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF) dentro da plataforma AquaPlus.

Destinada a atender os serviços de análise da espécie tilápia, esse ativo chega ao mercado com a aprovação de empresários e criadores responsáveis pela produção de 841 mil toneladas de peixes de cultivo – entre eles a tilápia, conforme levantamento realizado pela Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).

O TilaPlus, na prática, é um teste genômico útil para a análises de paternidade, parentesco, identificação individual e variabilidade genética para a tilápia (Oreochromis niticus), que pode ser aplicado no gerenciamento genealógico de plantéis de reprodutores. A exemplo de outras espécies aquícolas, a tilápia é muito prolífica e as formas jovens (larvas e alevinos) apresentam desafios para marcação e identificação individual devido o tamanho reduzido.

Segundo o pesquisador Alexandre Caetano, responsável pelo desenvolvimento do teste bem como dos demais serviços disponíveis na AquaPlus, esse tipo de problema é potencializado pela falta de boas ferramentas e processos para a gestão de pedigree dos reprodutores, o que leva a ocorrência de acasalamentos consanguíneos – seja para a produção de alevinos destinados à produção, ou aqueles à reposição de reprodutores. “Acasalamentos consanguíneos geram perdas produtivas nas fases de alevinagem, com a morte adicional de aproximadamente 25% dos alevinos, gerando também perdas de produção e produtividade, na engorda, que podem ser superiores a 10%, o que reflete na lucratividade dos produtores”, explica o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

TilaPlus facilita a troca e venda de matrizes entre produtores

A partir do momento em que o produtor de tilápia passa a utilizar os serviços disponíveis no TilaPlus, terá respostas sobre o grau de parentesco entre as matrizes do seu plantel. Isso significa ter informações para planejar os cruzamentos das matrizes e, assim, aumentar o potencial genético do plantel, obtendo ganhos de produtividade. “Além disso, o TilaPlus também pode ser usado na análise de amostras de mais de um produtor, facilitando a troca/venda de matrizes com base na relação e estrutura genética dos plantéis”, observa o pesquisador ao comentar que essa possibilidade fortalece o setor e é mais uma solução tecnológica da Embrapa para o setor da piscicultura.

O ativo TilaPlus foi testado em 192 amostras coletadas em lojas do varejo, o que permitiu a validação técnica inicial da ferramenta. Mais tarde, 336 amostras oriundas de sete pisciculturas comerciais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste foram testadas. Com essas duas fases, a ferramenta genética ficou pronta para a validação em ambiente operacional. Segundo

Alexandre Caetano, dois contratos para prestação de serviços para dois produtores já foram executados. A ótima notícia, nesse caso, é que um dos contratantes do TilaPlus teve 100% do seu plantel de reprodutores analisado, o que permitiu a reconstrução completa do pedigree dos animais e a estruturação de um mapa de acasalamento para a geração de famílias e também do programa de melhoramento genético da empresa. Mesmo com desenvolvimento recente, o setor produtivo já teve a análise de 719 amostras de matrizes/reprodutores, até o momento. O TilaPlus representa um dos pilares dos serviços e tecnologias que a equipe da plataforma AquaPlus oferece ao setor para qualificação, manejo e melhoramento genético de espécies aquícolas.

Custo benefício: TilaPlus é eficiente e econômico

Do recebimento da amostra até a entrega do resultado da análise, que leva em torno de sete dias, o produtor desembolsa R $90,00/reprodutor (amostra). Esse investimento, dependendo do volume de material enviado para os testes do TilaPlus, pode cair para até R $84,00/amostra, dependendo do volume de amostras testadas. Esse valor se deve ao material e equipamentos utilizados. “O uso da ferramenta em si tem um custo, pois os reagentes são importados e os equipamentos são caríssimos, sendo que no atual modelo de negócios da Embrapa com os setores produtivos, é necessário repassar parte dos custos ao produtor”, explica Alexandre Caetano .

Os valores da Unidade, no entanto, estão bem abaixo do praticado no mercado – que chega a ser 10 vezes maior e não oferta a interpretação de dados, entregando aos produtores somente as informações brutas referentes à genotipagem. Por outro lado, os serviços da Plataforma AquaPlus com o TilaPlus incluem todo o processo de extração do DNA, geração e análise de dados, bem como a apresentação do resultado de maneira simples para que o produtor possa se valer das análises genéticas no gerenciamento do plantel.

Produtor decidiu apostar no Tilaplus

No município paranaense de Nova Aurora, em meio a lavouras de soja, o produtor Claucir Boaretto instalou a Piscicultura Boaretto, na última safra ele registrou a produção de 600 milhões de tilápias e 15 milhões de alevinos desta espécie. Ele pretende aumentar o volume de animais e, especialmente, a qualidade do plantel. Por isso, apostou no teste TilaPlus, sendo um dos pioneiros na utilização da ferramenta.

Atuando na atividade desde 1993, Boaretto mantém um plantel destinado à produção de alevinos e à engorda de tilápias. Ele está animado com as mudanças providenciadas a partir do mapeamento genético do plantel de matrizes e com a planilha de acasalamentos que resultaram das análises realizadas no Laboratório de Genética Animal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. “Com isso vamos evitar a consanguinidade, teremos maior sobrevivência de larvas, peixes com melhor desempenho de carcaça e vigor e maior produtividade”, garante o Boaretto.

Sabia mais sobre a plataforma Aquaplus

Com foco no mercado da piscicultura, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia disponibiliza desde 2019, por meio da Plataforma AquaPlus, soluções para os gargalos do setor, com atenção aos processos de gestão, uso, seleção e melhoramento genético de matrizes e linhagens genéticas, prezando pela simplicidade, praticidade, baixo custo de adoção e alto retorno no investimento por parte do público alvo. São parceiros nesta iniciativa duas Unidades da Empresa: a Embrapa Pesca e Aquicultura (no desenvolvimento do ativo TambaPlus) e a Embrapa Agricultura Digital (com TambaPlus e VanaPlus).

Além do TilaPlus, a plataforma tem os seguintes ativos disponíveis: