Urgente: Ramsés de Castro assume MDB e vai pedir cadeira do partido na Câmara Municipal de Sete Lagoas

Em entrevista nesta terça-feira (26), à Rádio Eldorado Ramsés de Castro, anunciou que acaba de assumir a Presidência da Executiva do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Sete Lagoas. Segundo ele, a nova composição da Comissão Provisória será publicada ainda esta semana, oficializando a mudança do comando do partido na cidade.

Como Presidente da sigla, ele anunciou que MDB a nível municipal e estadual, pretendem pedir a cadeira na Câmara Municipal de Sete Lagoas ocupada pelo Vereador Júnior Souza, para o 1° Suplente do MDB Admilson Correia de Lima mais conhecido como Admilson da Sauna, que obteve 1.022 votos nas eleições de 2020.”Com relação ao MDB na Câmara de Sete Lagoas, vamos pedir a cadeira do MDB, para o MDB. O vereador Júnior Souza eleito pelo partido migrou do MDB para o PSD,” justificou Ramsés.

De acordo com Ramsés, a solicitação para que o suplente Admilson da Sauna assuma a cadeira do partido na Câmara Municipal, será oficializada junto à Justiça Eleitoral da Comarca, conforme previsto na Resolução do MDB.