Atual legislatura entra para a história da cidade ao aprovar tombamento do Mercado Municipal, o Mercadão

Os atuais 17 vereadores, nesta terça-feira (26), colocaram os nomes na história ao reconhecer um dos pontos mais tradicionais da cidade como “relevante interesse cultural para o patrimônio cultural imaterial”, como prevê o Projeto de Lei Ordinária 172/2022. O texto trata do Mercadão que também teve aprovado o PLO 171/2022 que trata do “tombamento do bem público municipal denominado Mercado Municipal – Mercadão”.

O conjunto de propostas legislativas busca manter intacto o patrimônio cultural e o legado que foi construído ao longo das últimas seis décadas desde que o Mercadão foi instituído na Rua Monsenhor Messias. Comerciantes acompanharam a votação durante a Reunião Ordinária e comemoraram a aprovação unânime, também em sessão extraordinária.

O tombamento não altera a propriedade do imóvel, que é do município, apenas proíbe que venha a ser destruído ou descaracterizado. O objetivo é preservar bens de valor cultural, histórico, arquitetônico ou que também tenham um valor para a população.

A preservação do Mercadão aprovada pelo Legislativo busca cessar ação do Ministério Público. A curadoria de Defesa do Patrimônio Público recomendou que o município “adote todas as medidas necessárias para regularizar o uso do espaço público onde atualmente está situado o Mercado Municipal e instaure, tão logo seja possível, licitação com o fim de selecionar os particulares, aos quais será conferida permissão de uso do citado espaço público”.

Ainda sobre a pauta votada, o Anteprojeto de Lei (APL) 306/2021 foi retirado a pedido do autor Ismael Soares (PSD). Em extraordinária, além das matérias acerca do Mercadão, outros quatros textos foram aprovados. AQUI segue link para a pauta completa.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Na última quarta discutimos a importância do Mercadão instalado a mais de 68 anos na cidade. Na oportunidade membros do comércio do lugar estiveram na Câmara e deixei claro que sempre estarei do lado daqueles que construíram a história do mercado. O PLO 172, que assinamos, reconhece como importante patrimônio imaterial para a cidade o Mercadão. Com certeza será aprovado para fazermos justiça a quem promove o desenvolvimento da cidade.

Ismael Soares (PSD): Destacar que o castra móvel está no Barreiro, na igreja Bom Jesus, próximo a farmácia do pingo, hoje e amanhã. Ficamos felizes porque o castra móvel está atendendo toda a cidade. Temos o compromisso de castrar aproximadamente quatro mil animais. Para o Jardim Carolina falo que atrasamos um pouco porque estávamos sem operadores de máquina. Aquelas ruas estão sem pavimentação e na semana que vem vamos fazer um trabalho lá, limpar a área e dizer aos moradores que evitem um bota fora que estão fazendo lá.

Junior Sousa (MDB): Eu voltei a receber solicitações sobre a rotatória da Barbosa Melo. Sabemos que foi uma parceria com empresa privada e até hoje não foi ajustada adequadamente para receber o volume de fluxo da região. Desta vez parece que houve problema na sincronização dos semáforos que estavam causando acidentes e presenciei um. Moradores dos bairros Luxemburgo, Primavera, Interlagos me procuraram sobre o difícil acesso e vamos retomar esse assunto.

Sílvia Regina (PSC): Mandar um abraço para Maria do Lagoa Grande. Ontem perdemos uma criança, mais um menino foi assassinado. Ontem ficamos em luto junto com a mãe. Era uma criança e estou falando dele porque caminhei com ele, arrumei uma ocupação para ele, mas não foi um desejo do coração dele. Uma mãe enterrar o filho é muito triste. Muitas mães conseguiram sentir a dor daquela mãe, vamos fazer uma parceria mais forte com a assistência social para tirarmos os jovens das ruas.

Marli de Luquinha (MDB): Venho comunicar que na quarta passada estive com o prefeito no Centro de Saúde da Várzea quando foi dada a ordem de serviço para a reforma do centro saúde. Desde que foi desativado, em 2019, venho lutando para que essa reforma seja concretizada. Depois que Duílio assumiu reivindiquei que a reforma fosse feita. Iniciou os trâmites e até que enfim, a obra começou na segunda. É um anseio da população da região da Várzea que teve que se deslocar para tratamentos no São Geraldo trazendo transtorno para os usuários.

Janderson Avelar (MDB): Quero falar sobre esporte, a importância do esporte em nossa vida e nas vidas de nossas crianças. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 81% dos adolescentes não realizam uma carga satisfatória de exercícios físicos em sua rotina. Em crianças de até cinco anos esse número chega a 60% de crianças que nunca realizaram exercícios físicos. Melhora o colesterol, a frequência cardíaca, a circulação, reduz ansiedade, entre outros benefícios.

Heloísa Frois (Cidadania): Fazer referência ao processo licitatório 153/2021 na modalidade adesão ao pregão entre Sete Lagoas e a empresa Energy System do Brasil. O objeto é para fornecimento de sistema de geração de energia e serviço de fornecimento de materiais para atender demandas das escolas e da secretaria de Educação no valor de R$ 4,8 milhões. Fui fiscalizar esta empresa pelo Sintegra e do contrato de R$ 4,8 milhões foram pagos R$ 2,9 milhões mais R$ 1,9 milhão e já foi feito um termo aditivo reajustando para R$ 6,2 milhões. Fui visitar a empresa em Ibirité e é uma empresa não habilitada pela secretaria de Estado de Fazenda, é uma empresa suspensa.

Rodrigo Braga (PV): Gostaria de agradecer a todos que prestigiaram Audiência sobre o Mercadão. Foi uma reunião proveitosa e pudemos ouvir os anseios das pessoas e nos posicionar e conseguimos sair daquela troca de vivência com saldo bastante positivo abrindo novas possibilidades de diálogo e perspectiva. Continuamos contanto com o apoio dos pares para que isso permaneça desta forma. Precisamos nos sensibilizar com a vida e com o trabalho do outo.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria trazer um balanço da Audiência sobre o transporte coletivo. Debatemos, sabemos que é um direito social, a constituição nos garante. Sabemos das dificuldades, da negligência do Poder público com esse direito. Essa Casa deixou claro que está disposta a lutar por esse direito. O que ficou mais marcante é que estamos dispostos a lutar por esse direito. Infelizmente o valor da tarifa é algo absurdo, fora do contexto social. Diante disso oito Requerimentos foram protocolados pedindo estudo técnico, viabilidade de subsídio para que não pese para a população, entre outros.

Carol Canabrava (Avante): Quero falar da nova cara que o prefeito tem dado para a cidade. Ele optou por administração sem diálogo que falta respeito com o trabalho dos vereadores. Constantemente nossos Requerimentos não são respondidos. Apresentei a sete meses pedido para entrar no restaurante popular dois, que é um órgão público, é um desperdício de dinheiro, o imóvel está abandonado. Ficamos sabendo de várias situações que estão acontecendo. Então, essa nova cara, prefeito, não combina. Somos uma cidade de gente acolhedora, de gente do bem.

Gilson Liboreiro (SD): Estava em uma agenda importante para a cidade, agenda do prefeito Duílio porque é preciso agilizar as 800 cirurgias de catarata que estão contratadas, as pessoas precisam se cadastrar na central. Sobre o setor de oncologia, em breve vamos lançar uma campanha importante que é Sete Lagoas quer virar Barretos. Um trabalho que temos que fazer sobre o fortalecimento da oncologia. Teremos uma Audiência sobre a questão da saúde mental que é muito grave.

Pr. Alcides (PP): Sobre a situação que se encontra a cidade falo sobre a vegetação. Tenho preocupação e há necessidade de aumentar o contingente de pessoas para as demandas de limpeza da cidade. Reitero sobre a avenida das Nações Unidas. Apesar de ter uma propriedade particular, no que cabe ao município o mato está avançando para a pista obstruindo a capacidade de visualização dos motoristas. Pessoas que caminham no local correm o risco porque dividem o espaço com os motoristas, pedimos agilização para a limpeza do local.

Ascom/Câmara Municipal