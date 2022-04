Prefeitura inclui o Kairós no calendário oficial de eventos de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas incluiu, por meio de Lei Municipal nº 9.318, um evento representativo da Diocese no calendário oficial do município. O ato é uma importante conquista para a realização do Kairós na cidade a partir do próximo ano.

A legalização foi formalizada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 25. A proposta dos ex-vereadores Milton Martins e Gislene Inocêncio foi acatada pelo Executivo e efetivada por meio do Projeto de Lei nº 556/2021 aprovado pelo Legislativo. O prefeito Duílio de Castro esteve na Casa de Sião da Renovação Carismática Católica para levar a boa notícia aos seus representantes.

“Oficializamos o Kairós dentro do nosso calendário oficial e isso representa a oportunidade de uma forte parceria entre a Diocese e o Município. Tenho certeza que esse trabalho de evangelização será muito mais abrangente a partir desta lei. Parabenizo os ex-vereadores Milton Martins e Gislene por defenderem muito bem esta proposta”, comentou Duílio de Castro.

A inclusão do Kairós no calendário oficial é um desejo de mais de 20 anos. A conquista está sendo celebrada e gera excelentes expectativas para a comemoração em 2023. “Agradecemos ao prefeito pela efetivação desta lei. Hoje tivemos esta grata surpresa e no próximo ano tenho certeza que o Kairós será um mega evento”, declarou Milton Martins.

O Kairós é realizado no mesmo período do Carnaval, época mais festiva do Brasil, e é uma opção para que católicos busquem retiro com atividades carregadas de muita fé, integração e harmonia. “Nosso evento tem 27 anos de história como opção de evangelização durante o Carnaval. Vidas foram transformadas e este reconhecimento cultural fortalece mais este propósito. Depois do que passamos na pandemia, vamos fazer um evento maravilhoso em 2023. Agradecemos muito ao prefeito Duílio de Castro”, comentou Rodrigo Carvalho Fonseca, presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica

O Kairós da Diocese de Sete Lagoas reúne católicos de 22 cidades da região. O evento tem pregação, louvor, adoração, confissão e missas e a partir de agora poderá se transformar em uma referência em Minas Gerais.