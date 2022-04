Prefeitura publica resultado final do processo seletivo para contratação em vários cargos

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico) desta segunda-feira, 25, a homologação do resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais em vários cargos regulamentados pelos Editais 001/2022 e 002/2022. A lista traz a classificação por ordem dos candidatos aprovados no processo.

A seleção é para cargos na Administração e Assistência Social com carga horária variando entre 20 e 40 horas e os salário de R$ 1.097,46 a R$ 1.800,00 ou o salário mínimo vigente, além de gratificações, conforme a função. O processo foi coordenado pelo Instituto Consulpam, responsável pela prova objetiva de caráter eliminatório.

RESULTADO

A classificação disponível www.setelagoas.mg. gov.br/diario-eletronico engloba os cargos definidos em cada edital e a seleção tem validade de um ano, prorrogável pelo mesmo período:

EDITAL 001/2022 – Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Pedreiro de Acabamento, Serralheiro, Auxiliar Administrativo, Educador, Técnico em Nível Superior – Psicologia, Motorista (veículo leve).

EDITAL 002/2022 – Auxiliar de Serviços Sócioeducativos, Auxiliar Educador, Auxiliar Administrativo, Educador Social, Entrevistador Social, Técnico em Nível Superior – Direito, Técnico em Nível Superior – Pedagogia, Técnico em Nível Superior – Psicologia, Técnico em Nível Superior – Serviço Social, Auxiliar de Gerência.