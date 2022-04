América-MG busca primeira vitória em casa na Libertadores, e Mancini pede apoio da torcida

Coelho está na lanterna do Grupo D e recebe o Tolima, nesta quarta-feira, no Independência

O torcedor americano já está há dois meses acompanhando o time na Libertadores, mas ainda não viu uma vitória do Coelho dentro de casa. Nesta quarta-feira, o América-MG recebe o Tolima-COL, às 19h (de Brasília), no Independência, e vai em busca da sua primeira vitória como mandante na competição.

O Coelho chega para duelo com Tolima na última colocação do Grupo D, buscando a vitória para continuar embolado em busca de uma das duas vagas nas oitavas de final da Libertadores. Os dois clubes buscam ingressar na zona de classificação, hoje ocupada por Atlético-MG (vice-líder) e Independiente del Valle (líder), que se enfrentam, nesta terça, no Equador.

Para o técnico Vagner Mancini, o apoio da torcida vai ser fundamental na busca pela reabilitação na competição.

“A gente conta com o apoio do torcedor, que ele vá e jogue junto com a equipe. Nós tivemos o último jogo duríssimo, contra o Atlético, e temos que manter este nível de jogo”