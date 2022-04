Série B: Cruzeiro recebe o Londrina para reencontrar caminho da vitória e se aproximar da liderança

Vencer o Londrina nesta terça-feira (26), às 21h30, no Mineirão, se tornou uma “obrigação” ao Cruzeiro, sob vários aspectos. Além de ultrapassar o oponente na tabela – os celestes estão em décimo lugar, e o clube paranaense, em oitavo, cada um com quatro pontos –, a Raposa tenta se aproximar da ponta da Série B do Campeonato Brasileiro – o Bahia é o líder, com sete pontos. Há ainda a necessidade de evitar uma marca negativa com Paulo Pezzolano.