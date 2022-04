Atlético: De olho na liderança do grupo D da Libertadores, Galo visita o Independiente Del Valle

Até agora, os dois clubes somam quatro pontos e possuem dois gols de saldo, cada. O time equatoriano aparece à frente, na ponta da chave, por ter maior número de tentos marcados (quatro contra três).

As campanhas também são semelhantes no que diz respeito ao desempenho como mandantes e visitantes. Fora de casa, o Atlético bateu o Tolima, na Colômbia, e o Del Valle superou o América, no Independências, ambos por 2 a 0.

Como anfitriões, as duas equipes decepcionaram seus torcedores, ficando apenas no empate: os equatorianos ficaram no 2 a 2 com o Tolima, e o Galo, no 1 a 1 com o Coelho.

Retrospecto

Atlético e Independiente Del Valle voltam a se enfrentar após mais de seis anos. Adversários na fase de grupos da Libertadores de 2016, os dois times venceram uma vez cada.

Em 24 de fevereiro daquele ano, o Alvinegro levou a melhor por 1 a 0, com gol de Lucas Pratto, no Independência. Já no Equador, em 6 de abril de 2016, os donos da casa deram o troco, por 3 a 2.