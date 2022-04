Festa do Trabalhador terá Alan e Alex, shows e ações sociais com entrada franca no Boa Vista

A Prefeitura de Sete Lagoas realiza no próximo domingo, dia 1º de maio, a grande Festa do Trabalhador. O evento contará com ações sociais e shows, com entrada franca, no Parque Náutico da Boa Vista.

“Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade e o trabalho incansável dos nossos servidores, sobretudo aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid, e o apoio da população. Por isso, é muito importante comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Confira abaixo a programação completa e compartilhe com amigos e familiares para curtir este dia de festa.

10h: Ações sociais desenvolvidas pelas secretarias da Prefeitura

14h: Show da banda Vai que Cola

16h: Show da dupla Carine & Juliano

18h: Show da dupla Alan e Alex

20h: Show das duplas Victor & Bruno e Bruninho & Alan

Alan e Alex

Com média de 20 shows por mês, a dupla Alan e Alex é, hoje, um dos maiores sucessos da música sertaneja em Minas Gerais. Com forte presença entre o público jovem, em sua maioria universitários, eles se apresentam nas mais importantes casas noturnas. Alan e Alex também viajam por todo o estado em grandes shows que já consolidaram a dupla em toda Minas Gerais. No repertório, sucessos como “De alma e coração”, “Usa Eu”, “Tô Indo Embora”, “Cole do Meu Lado” e “Cara a Cara Com a Saudade”,