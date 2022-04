VEÍCULOS: Prazo para pagamento da 2ª parcela do IPVA começa a vencer nesta segunda-feira

O pagamento poderá ser feito diretamente nos agentes arrecadadores (bancos credenciados e casas lotéricas), bastando utilizar o número do Renavam.

Veja abaixo cronograma de pagamentos desta semana:

De acordo com o governo estadual, foram arrecadados R$ 3,9 bilhões com o IPVA até o último dia 20, o equivalente a 55% do total de R$ 7,1 bilhões que estão previstos. Neste ano, houve aumento do número de veículos com o imposto quitado em cota única, chegando a 4,1 milhões de automóveis, o que representa 39% da frota tributável de 10,6 milhões.