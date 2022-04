Mercedes-Benz revela EQS SUV, um elétrico com mais de 5 metros e 544 cv

Na Estrela de Três Pontas a corrida começou em 2018, com o SUV EQC. Agora, a Mercedes-Benz avança na expansão de sua eletrificada com EQS SUV.

O modelo chega para ser o quarto utilitário movido a bateria da marca alemã. Com 5,12 m de comprimento e 3,21 m de entre-eixos, o jipão é uma das maiores opções do segmento elétrico. Para quem quiser ainda mais espaço, há uma versão com chassi alongado com 5,22 m.

Com três fileiras de bancos, a primeira e a segunda contam com ajustes elétricos de distância. O porta-malas varia de 195 litros a 2.100 litros. Com a terceira fileira rebatida ele varia de 645 a 880 litros, dependendo da distância fileira do meio.

Baterias

Com entre-eixos tão grande, o que não falta é espaço para baterias. Ele utiliza células de 91 kWh ou 108 kWh. A autonomia varia de 500 a 660 km.

O modelo é oferecido em três versões de motores, partindo da versão 450+ com motor traseiro de 292 cv, subindo para 360 cv e 57,9 kgfm na 450 4Matic, com tração integral. Já na topo de linha 580 4Matic os dois motores elevam a potência para 544 cv e 87,5 kgfm.

Interior

Por dentro, o jipão é uma limusine elétrica. O carro conta com monitores individuais na segunda fileira, teto solar panorâmico, assistentes de condução e sistema de áudio premium. Tudo forrado com couro e tapeçaria de alto padrão