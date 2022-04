Mercadão Municipal pode ser tombado; vereadores confirmam apoio e votam proposta, nesta terça

Os vereadores comprovam o compromisso firmado em Audiência Pública na última semana e votam, nesta terça-feira (26), projetos que buscam a manutenção do Mercadão no atual formato. A pauta da Reunião Ordinária está extensa e conta com 19 itens. O encontro será transmitido para a população por meio da Rádio Câmara, TV Câmara e página do Legislativo no Facebook.

Muito esperados por comerciantes e frequentadores, dois textos tratam do Mercadão. O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 171/2022 “dispõe sobre o tombamento do bem público municipal denominado mercado municipal – Mercadão”. E o PLO 172/2022 “reconhece como de relevante interesse cultural para o patrimônio cultural imaterial do município de Sete Lagoas o mercado municipal – Mercadão”. Os vereadores assinam as propostas.

Aguardado pelos profissionais da educação está na pauta o PLO 151/2022. O chefe do Executivo assina o texto que “dispõe sobre a concessão do abono salarial Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que especifica”.

Dos vereadores um dos destaques é o Anteprojeto de Lei (APL) 249/2021 de Gilson Liboreiro (SD). Visando potencializar a produção de energia limpa na cidade, o texto “dispõe sobre a geração de energia elétrica fotovoltaica nos lagos dos parques municipais de sete lagoas e dá outras providências”.

Na mesma vertente o APL 233/2021 “institui o programa de sustentabilidade ambiental na rede municipal de ensino e dá outras providências. Quem assina a proposta é o vereador João Evangelista (PSDB). AQUI vai link com a pauta que será votada na íntegra.

Ascom/Câmara Municipal