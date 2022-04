Mais que motores, FPT Industrial vive novo momento com soluções de sucesso

Marca líder global em powertrain e tecnologia participa da Agrishow 2022 com soluções à vários clientes presentes, como Case IH, New Holland Agriculture, IVECO, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Landini, Futurjet e HORSCH

FPT Industrial lançou o Original Reman para máquinas agrícolas e de construção e encerrou 2021 com recorde de produção na América Latina

Protagonista com DNA Multi-Power e mais de 150 anos de inovação, a FPT Industrial move a energia do futuro. Mais que motores, a marca presente em um espaço exclusivo na Agrishow 2022, desenvolve soluções sustentáveis – seja qual for o negócio e a missão. Esse foco no cliente é refletido no fornecimento à grandes fabricantes como Case IH, New Holland Agriculture, IVECO, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Landini, Futurjet e HORSCH, além da chegada do Original Reman para máquinas agrícolas e de construção. Como resultado, a FPT Industrial encerrou 2021 com recorde de produção na América do Sul.

Para a FPT Industrial, 2021 foi um ano desafiador e de oportunidades. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, a marca manteve seus investimentos e desenvolvimento de aplicações já em curso. Na América Latina, foram produzidos mais de 63 mil motores nas fábricas de Sete Lagoas (MG) e Córdoba, na Argentina. Globalmente, foram mais de 482 mil motores produzidos, média de mais de um produto por minuto.

O destaque da marca em tecnologia foi o primeiro motor Euro VI a ser homologado para o mercado brasileiro com o FPT F1C, conforme a fase P8 do Programa de Controle de Emissões Veiculares (PROCONVE). Além do IVECO Daily Euro VI, a motorização agora também equipa o Volkswagen Delivery Express+ Euro VI, marcando o início da parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Com desenvolvimento específico para o segmento de caminhões leves, o propulsor entrega mais potência, desempenho e economia, chegando a uma redução de até 5% no consumo de combustível, de acordo com a missão e condutor.

Para atender o Euro VI/PROCONVE P8, a FPT Industrial homologa mais de 20 novos motores. O processo de desenvolvimento considera simulações virtuais e computadorizadas, montagem de protótipos, testes em banco de provas, em campo e análises de fluídos, com o suporte dos times de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de engenharia do Brasil e Europa.

No segmento off-road, de máquinas agrícolas, a FPT Industrial, além da liderança em conjunto com a Case IH e New Holland Agriculture em diversas aplicações, ampliou a sua participação com a introdução do motor FPT N45, consagrado pela robustez e desempenho, nos pulverizadores Futurjet TX1522 e FP1952. Também integrante da consagrada Família NEF, o motor FPT N67 equipa o pulverizador Leeb VL recém lançado pela HORSCH no Brasil.

No agronegócio brasileiro, um a cada três tratores e uma a cada três colheitadeiras comercializadas têm motores FPT, consolidando a sua presença no mercado agrícola regional.

REMANUFATURA DE MOTORES COM GARANTIA DE FÁBRICA

Disponível para máquinas agrícolas e de construção, o Original Reman FPT entrega maior disponibilidade, redução de custos, a mesma performance e a qualidade de um motor novo, a um preço competitivo. O processo de remanufatura atende a todas as especificações técnicas e de homologação dos motores novos FPT, com garantia de fábrica de um ano. A linha abrange 67 modelos de motores completos e Long Blocks das famílias S8000, NEF (N45 e N67) e Cursor (Cursor 9).

“O agronegócio brasileiro exige o que há de mais moderno e eficiente no mercado. Em constante evolução, nossos motores fornecem máxima energia e disponibilidade com o menor custo de operação”, afirma Marco Rangel, presidente da FPT Industrial para a América Latina. “O fornecimento para novos parceiros como Volkswagen, Futurjet, HORSCH e o protagonismo no Euro VI e no Original Reman, reafirmam nosso compromisso em desenvolver soluções inovadoras e competitivas para nossos clientes”, reforça Rangel.

FPT Industrial é uma marca do Iveco Group, dedicada ao design, produção e comercialização de motores para veículos on-road e off-road, aplicações marítimas e de geração de energia. A companhia emprega mais de 8.000 pessoas em todo o mundo, em 10 fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste em 73 concessionárias e cerca de 800 centros de serviço em quase 100 países. Uma ampla oferta de produtos, incluindo seis gamas de motores de 42 HP até 1.006 HP, transmissões com torque máximo de 200 Nm até 500 Nm, eixos dianteiros e traseiros de 2 toneladas a 32 toneladas. A FPT Industrial oferece a mais completa linha de motores a gás natural do mercado para aplicações industriais, com potências que vão de 50 HP a 460 HP. Esta ampla oferta e um forte foco em atividades de P&D tornam a FPT Industrial líder mundial em powertrain. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com e www.blogdafpt.com.br ou acompanhe as novidades da marca no Facebook e no Linkedin.

Bruno Freitas – Rede Comunicação de Resultado