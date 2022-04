A Miss Brasil Infantil 2022 é sete-lagoana

Ana Beatriz Dumont conquistou o concurso nacional e tem como foco título internacional.

A sete-lagoana Ana Beatriz Dumont Campos, trouxe para Sete Lagoas mais um título, motivo de muito orgulho e prestígio para o município. A garota de 10 anos foi coroada no domingo (10) como, Miss Brasil Infantil 2022, concurso que está na quarta edição e que contou com mais de 40 participantes de vários estados do país na competição. O concurso aconteceu no teatro Ebanx Regina Vogue em Curitiba – PR.

Realizado por Leandro Anthony, os concorrentes fizeram passeios turísticos, participaram de um jantar de gala, diversos ensaios fotográficos, finalizando com a coroação, momento mais aguardando.

Em entrevista à Rede Eldorado de Comunicação, a jovem miss afirmou que sempre gostou do mundo da moda e dos concursos. “Eu quero muito seguir nessa carreira de modelo, ir para fora, desfilar, apresentar roupas”, declarou a miss.

Apesar da vida de modelo, e já fazendo alguns trabalhos profissionais, Ana Beatriz evidenciou que as brincadeiras infantis e os estudos têm espaço em sua programação. “Tenho muitas amizades, brinco, estudo, uso o celular, então, ainda tenho a vida de criança sim”, afirmou.

Ana Beatriz agradeceu a toda equipe que esteve envolvida, desde seus familiares e amigos que a apoiam sempre, sem se esquecer dos coordenadores dos concursos aos quais passou, também estilistas, maquiadores e fotógrafos. “Quero agradecer ao Felipe que fez os meus vestidos, ao Edison Diniz, meu coordenador municipal, ao Tião Costa, meu coordenador estadual, à minha família, meus parentes do Sul (Pato Branco) e todos que me ajudaram nessa conquista.

Finalizando a entrevista, a miss deixou uma mensagem para todas as pessoas que têm um sonho. “Quem falar uma frase que sempre guardo pra mim: Insista, persista, mas nunca desista, porque um dia você conquista. Se hoje eu sou a Miss Brasil é porque eu nunca desisti”, finalizou.

Ana Beatriz pode representar o Brasil nos concursos internacionais, Festival Beauty Worldwide (Colômbia – Peru) e Mini Miss e Mister Mundo (Nicaragua).

Da Redação