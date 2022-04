Anunciado: Cruzeiro renova contrato com zagueiro Eduardo Brock até ano que vem

O Cruzeiro anunciou na tarde desta quinta-feira (21) a renovação de contrato com o zagueiro Eduardo Brock até maio de 2023. O vínculo do atleta com o clube iria vencer no mês que vem. Peça importante na defesa celeste, Brock foi procurado para ficar na equipe por mais uma temporada.

O zagueiro chegou ao Cruzeiro em fevereiro do ano passado, com contrato até o fim do Campeonato Mineiro desta temporada. Com 30 anos, Brock já disputou 47 partidas pela Raposa, com 23 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Ele marcou três gols com a camisa celeste.