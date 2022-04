Rodagem: Réver explica “rodízio” de jogadores no Atlético e ressalta força do grupo

“Nós sabíamos que o Turco ia dar oportunidade, a gente acabou fazendo um jogo bom, acabamos definindo o placar no primeiro tempo e isso fez com que ele pudesse dar minutagem para outros jogadores que não estavam sendo utilizados”, disse o zagueiro após a partida.

O Galo venceu o jogo de ida da terceira fase do torneio mata-mata por 3 a 0, com três gols de Sasha, reserva imediato de Hulk, ainda no primeiro tempo. O ídolo alvinegro voltou de Miami, onde foi acompanhar o nascimento de sua quarta filha, esteve no Mineirão para a partida, mas assistiu ao jogo da arquibancada.