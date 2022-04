Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (22/04)

FORNEIRO

Realizar a limpeza e manutenção da área do alto forno, fazer preparação de bicas de gusa e escória, efetuar vazamento e tamponamento da escória e poço do alto forno, preparar bicas para granulação de escória, auxiliar no controle temperatura dos glendons, adicionar materiais na panela para tratamento, retirar escória da panela, retirar amostras do gusa.

Experiência: 06 meses na carteira

ASSISTENTE DE PCP

Realizar aberturas de OP’S (ordens de produção), recolher relatórios e ordens de produção nas áreas, realizar correções de apontamentos, acompanhar os conferentes de áreas, o preenchimento de registros e das planilhas. Conhecimento em Excel – Conhecimento em programação de produção

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino superior completo em administração, ciências contábeis, engenharia de produção ou logística.

ANALISTA FISCAL

Analisar, controlar, registrar e conferir as notas fiscais recebidas de diversas áreas, efetuando a análise fiscal e tributária das mesmas; verificará os impostos descritos no documento, conferindo os cálculos, atendendo às normas internas da empresa e as exigências legais vigentes. Conhecimento em Lucro real

Experiência: 06 meses na carteira/funções descritas– Curso técnico em Contabilidade ou Superior

PEDREIRO

Experiência: 06 meses na carteira

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Emissão de nota fiscal, controle financeiro, caixa, cobrança e atendimento no balcão em auto elétrica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio Completo

VENDEDOR(A)

Venda de produtos alimentícios através de visitas aos clientes já cadastrados e captação de novos clientes.

Necessário possuir Moto própria – CNH: A – experiência com vendas é diferencial

VENDEDOR (A) INTERNO

Atuar no segmento de vendas de roupas infantis. Realizar o atendimento ao cliente, negociar preços e condições de pagamento. Apresentar os produtos, controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas. Prospectar novos clientes e realizar pós-vendas. Necessário habilidade com redes sociais para vendas on-line.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAL

Realizar manutenções mecânicas em esteira metálica, esteira de sinterização, elevadores de caneca, rosca transportadores, compressores de ar comprimido (troca de óleo, limpeza) peneiras vibratórias, aero classificadores, pêndulos, correias transportadoras, britadores, moinho de martelo, moinho de rolos, correia redutores, moto redutores, dentre outros. Necessário conhecimento em informática, conhecimento em solda MIG/TIG, eletrodos.

Experiência: 06 meses na carteira- Curso Técnico em Mecânica

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Realizar as manutenções elétricas preventivas, corretivas e preditivas das plantas industriais, como painéis elétricos (acionamentos, inversores, soft start, rele inteligente). Realizar a parametrização do equipamento, o diagnóstico dos mesmos (sensores, transmissores de pressão, de níveis de temperatura, dentre outros), bem como fazer o reset (medir a corrente, tensão, falhas de sobrecarga), e alinhar com o mecânico o defeito, causa e observações necessárias. Dentre outras atividades inerentes ao cargo.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso: Técnico Eletroeletrônico

MECÂNICO DE ELETRODOMÉSTICOS

Manutenção de forno elétrico, micro-ondas, secador de cabelo.

Experiência: 06 meses na carteira

MECÂNICO DE MAQUINA INDUSTRIAL

Manutenção de maquinas industriais especificas indústria de alimentos de carne, indústria frigorifica, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de maquinas de refrigeração monta tubulações, avalia o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realiza testes finais nos equipamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Planejar, coordenar e controlar processos de produção de alimentos, utilizando de forma otimizada os recursos disponíveis. Supervisionar e treinar equipes de trabalho diretamente envolvidas com a produção. Será responsável pela documentação técnica (relatórios e planilhas com dados da produção, manuais de procedimentos operacionais, escalas de serviços e outros). Promover melhorias no processo de produção.

Experiencia: 06 meses na carteira – Superior Completo: Engenharia de alimentos/Processos Industriais ou Engenharia de Produção/ Nutrição

SUBGERENTE

Acompanhar as operações da loja, gerenciar equipe e atender clientes. Gerenciar o estoque e datas de validade, compras, rotinas administrativas da loja, conferência e fechamento de caixa. Acompanhar folha de ponto, monitorar a qualidade dos atendimentos. Solicitar reparos e manutenções. Elaborar relatórios gerenciais.

Experiencia: 06 meses na carteira – Escala: 6×1(tarde/noite) – Superior completo/em andamento: administração/marketing/processos gerenciais

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Controlar entrada e saída de mercadorias. Efetuar agendamento de coleta. Emitir CTe e MDF-e. Emissão e controle de NFe. Efetuar o faturamento. Realizar gestão e controle de estoques.

Experiencia: 06 meses na carteira – Superior completo/em andamento: Administração/Ciências Contábeis/Logística/Processos gerenciais.

CONFERENTE

Realizar contagem de estoque, inspecionar carga, conferencia de entrada e saída de mercadoria.

Experiencia: 06 meses na carteira – Superior incompleto/Completo: Logística

BALCONISTA/VENDEDOR

Atuar com vendas de materiais de construção, realizar orçamentos, verificar disponibilidade de material em estoque, fazer encomendas, agendar entregas.

Experiencia: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Responsabilizar pela gestão de processo operacionais e logística em materiais para construção, estruturação de equipe e recursos de sistemas.

Experiencia: 06 meses na carteira – Superior completo em Logística – CNH: A ou B

SERVENTE DE OBRAS

Auxiliar o oficial na execução de todas as atividades existentes no canteiro de obras.

Experiencia: 3 meses na carteira

MECÂNICO DIESEL

Diagnosticar, analisar e solucionar problemas mecânicos de veículos, de média e baixa complexidade, bem como diagnosticar e proceder as manutenções preventivas para evitar a ocorrência de falhas, executando reparações, substituições, ajustando e lubrificando motor e peças anexas.

Experiencia: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH:B

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Auxiliar no setor de carga e descarga de mercadoria interno e externo, exige-se esforço físico, material de construção.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Fundamental

PROMOTOR DE VENDAS

Venda de cartões de rede de supermercado através de abordagem aos clientes.

Experiencia: 06 meses na carteira com vendas – Fundamental Completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (MÁQUINA ELÉTRICA)

Realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas, armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando máquina, auxiliar na organização do estoque e inventário.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino médio Completo – CNH: B – Vaga Temporária: 06 meses

AUXILIAR DE ARMAZENAGEM

Checklist de limpeza da rua; retirar pallet’s vazios; realizar a separação da quantidade determinada de produtos; montar pallets; fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.); – realizar contagem de inventário do estoque; contar posições ocupadas no armazém; carga e descarga de veículos; etiquetagem de volume.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental Completo – Vaga temporária: 06 meses

AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO/AUX. DE LIMPEZA

Atuar na limpeza e organização do setor, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência.

Experiência: 06 meses na carteira – Horário de trabalho: Tarde/Noite

AUXILIAR DE MECÂNICA

Algum conhecimento na área de mecânica de automóveis. Montagem e desmontagem de pneus. Conhecimento em suspensão e freios. Desejável conhecimento em alinhamento de veículos. Troca e Óleo.

Experiência/ Conhecimento na função – Desejável Ensino Médio Completo

AJUDANTE E CARGA E DESCARGA

Atuar em empresa de gás e água

Experiência com carga e descarga de mercadorias

MECÂNICO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Montagem e manutenção preventiva e corretiva em sistemas de arrefecimento, transmissão, embreagem, dentre outras funções. Habilidade no manuseio de torquímetro (aparelho para apertar na intensidade certa), apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais

Experiência: 06 meses na função – Fundamental Completo

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Auxiliar na área de serralheira e montagem

Experiência: 06 meses na função – CNH: B

CONSULTOR DE VENDAS

Atuar no setor de venda de seguro para caminhões

Experiência: 06 meses na carteira- Ensino Médio – CNH: B – Veiculo próprio

ESTÁGIO – LABORATÓRIO

Realização de documentações da garantia da qualidade, realização de análises físico químicas e microbiológicas, realização de treinamentos, cotações sob supervisão, atendimento a demanda da área de insumos e materiais.

Superior em andamento: Engenharia de Alimentos/Produção- Necessário conclusão do curso em 12/2023

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Realizar a manutenção de veículos a Diesel-Volvo

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

OPERADOR DE LINGOTEIRA

Fazer a desmoldagem do gusa na caçamba através do Robô (Máquina hidráulica), fazer a reposição das lingoteiras no rodeio, posicionar as caçambas abaixo do rodeio, apanhar sucata de gusa após a desmoldagem, efetuar limpeza no local de trabalho, controlar o barrelamento com grafite no rodeio, controlar o painel de comando do rodeio e panela, auxiliar no abastecimentos do alto forno e tratamento de gusa com as matérias primas, auxiliar forneiros em serviços gerais da plataforma do alto forno durante paradas programadas.

Necessário experiência comprovada com trabalhos pesados (servente, carga e descarga, trabalhador rural e outros) – Disponibilidade de horário

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

Auxiliar dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão dos materiais, cuidar da esterilização dos materiais.

Experiência: 06 meses – Curso ASB e registro CRO – Ensino Médio Completo

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Executar e acompanhar atividades elétrica, mecânica, hidráulica e civil, manutenção de geradores de energia, entre outras funções. NR10-NR35-NR33

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico completo.

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/SINE