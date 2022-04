Abalo Sísmico: Moradores de Matozinhos e Pedro Leopoldo relatam tremor de terra nesta madrugada

Nas redes sociais, pessoas que vivem na região contam ter sentido abalo sísmico por volta das 4h30; não há confirmação por órgãos oficiais

Moradores de Matozinhos, Pedro Leopoldo e da região metropolitana de Belo Horizonte relataram sentir um tremor de terra durante a madrugada desta quinta-feira (21). O abalo sísmico teria ocorrido por volta das 4h30 da manhã e atingido também o distrito de Mocambeiro.

Não há registro da situação por órgãos oficiais.

No Twitter, uma usuária da rede social escreveu: “mais alguém acordado e sentiu a terra tremendo?”. “Fiquei assustada”, respondeu outra moradora da região. “Que tremor foi esse de madrugada? Tomei um susto, os cachorros ficaram doidos”, relatou um jovem.

Sem confirmação

O Corpo de Bombeiros informa que não foi acionado para atender ocorrências relacionadas ao abalo. No entanto, afirma que há suspeita de que possa ter sido “alguma atividade de empresas ou indústrias na região que tenha ocasionado um ruído mais acentuado ou sensação de tremor”.

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) e o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) também não registraram informações.

As duas instituições brasileiras mapeiam tremores e terremotos no país e também internacionais. As informações atualizadas são disponibilizadas em suas páginas na internet. Além disso, os centros também oferecem espaço para que a população possa relatar eventos geofísicos.

A reportagem procurou a Defesa Civil do Estado, mas não teve retorno.

