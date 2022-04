 Destaques do vereador Janderson Avelar na 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na última terça-feira (19), aconteceu na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a 11ª Reunião Ordinária de 2022 da 1ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

O vereador Janderson Avelar, iniciou sua comunicação pessoal falando de sua semana santa sobre o tempo de reflexão, caridade e oração.

Janderson esteve visitando alguns municípes e ouvindo demandas, acompanhando de perto situações de vulnerabilidades e buscando políticas pública para a população, disse.

O parlamentar citou que reuniu-se com o prefeito Duílio de Castro e o Alessandro representante da Cemig, conversando sobre melhorias para a cidade no setor de iluminação pública. Ressaltou também sobre a situação do campo do Ajax no bairro Aeroporto, “é questão fácil de se resolver e como funcionário da Cemig já orientei o setor de iluminação pública, qual procedimento a ser tomado e estou aguardando uma resposta por parte dos responsáveis, além de estar acompanhando e cobrando de perto,” afirma.

O edil enviou um ofício a Codesel pedindo a capina e limpeza da rua Alameda Maria Dalva Dias de Vasconcelos, no bairro Recanto da Serra, a referida rua precisa urgentemente desses serviços, e chamou atenção da população sobre descartes de lixo no local.

Outra situação que está deixando o nobre vereador preocupado, é a situação psicológica dos nossos estudantes, alguns órgãos de imprensa noticiaram brigas em porta de escola, agressões, crises de ansiedade relatado por alguns pais, o analfabetismo nas crianças que já era para estarem alfabetizados. “Temos que cuidar das nossas crianças e adolescentes, estamos vivendo um problema causado pelo isolamento prolongado e desnecessário, nossas crianças são as mais prejudicadas, temos que olhar por elas,” conclui.

Em sessão plenária, foi apresentado pelo nobre vereador o Requerimento n° 2075/2022, solicitando no uso das prerrogativas que lhe são pertinentes através do regimento interno da câmara legislativa, que seja enviada correspondência na pessoa do excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Duílio de Castro Faria, a título de fiscalização o requerimento à Secretaria de Obras, departamento de iluminação pública para que sejam prestadas informações, quanto qual o tempo de resposta de execução de serviços efetuados pelo setor aos municípes a partir da abertura de protocolos.

Em 2º turno foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária de autoria do vereador, que altera a Lei nº 7.213, de 17 de abril de 2006, tem como objetivo aproximar nosso Sistema Legislativo dos sete-lagoanos. Atualmente estamos vivendo novos tempos na política nacional, onde os cidadãos têm sido mais participativos e atentos aos acontecimentos políticos do nosso país. Nesse sentido, é importante que todos os cidadãos tenham acesso ao conhecimento e a informações de qualidade quanto à importância, atuação e competência do Poder Legislativo. Para podermos formar cidadãos conscientes, politicamente ativos, tanto como futuros eleitores ou mesmo parlamentares, precisamos contribuir de forma efetiva nessa construção, que poderá ser realizada através de palestras, seminários, visitas monitoradas, informativos etc. Assim, diante da importância da proposta apresentada, apresento o presente Projeto de Resolução, para apreciação dos Nobres Pares e do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa, para sua apreciação. Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Ascom/vereador Janderson Avelar