Sejusp e OAB unem forças para aprimorar parlatórios do sistema prisional mineiro

Resolução conjunta institui comissão especial de trabalho que vai estabelecer normas e critérios para construção ou reforma de parlatórios físicos e virtuais nas unidades

Visando proporcionar mais segurança, conforto e privacidade para os atendimentos dos advogados aos seus clientes presos, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que administra as unidades prisionais do estado, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), assinou uma resolução conjunta com a Ordem de Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais (OAB-MG), durante cerimônia na tarde desta quarta-feira (20/4), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O documento institui uma comissão especial de trabalho, formada por membros da Sejusp e da OAB, que tem como missão apresentar um planejamento e diretrizes de ações estruturantes e gerenciais no prazo de 90 dias, a contar da data de publicação da resolução conjunta, que deve ocorrer ainda nesta semana. O objetivo é estabelecer normas, critérios de segurança e padronização na construção ou reforma de parlatórios físicos e virtuais, nas unidades prisionais de Minas Gerais.

Tiago Ciccarini / Sejusp

(Participantes)

Para o secretário de Estado de Justiça de Segurança Pública, Rogério Greco, o trabalho em parceria com a OAB é de suma importância para alinhar a rotina às necessidades dos atendimentos.

“A comissão integrada irá elaborar o planejamento necessário para uma execução assertiva”, destacou.

O diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Rodrigo Machado, afirmou que o trabalho de reforma e construção dos parlatórios, além de trazer benefícios para o atendimento aos detentos, poderá ser realizado com o auxílio da mão de obra de presos.

Sérgio Leonardo, presidente da OAB-MG, ressaltou a importância de um espaço apropriado para o atendimento a ser prestado pelo advogado aos indivíduos privados de liberdade. “Um ambiente adequado e seguro auxilia na qualidade da prestação dos serviços”, pontuou.

Fonte: Agência Minas