Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 21 de abril

Nesta quinta-feira (21/4), feriado de Tiradentes, prevalece sol entre poucas nuvens em Minas Gerais. A expectativa é a de que, por conta da permanência de uma massa de ar seco em grande parte do país, as temperaturas sigam em elevação, com predomínio de sol, pelo menos até o próximo domingo.

Não há previsão de chuva para nenhuma região mineira. Portanto, a tendência é de tempo estável para quem for emendar o feriado.

Fonte: Agência Minas