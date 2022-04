PM realiza “Operação Inconfidência Mineira 2022”

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMB) iniciou na quarta-feira, 20, a Operação Inconfidência Mineira 2022, que vai até o próximo domingo (24).

Foram empregados 311 policiais militares e 103 viaturas policiais trabalhando para garantir mais segurança à população mineira e em prol dos recursos naturais do nosso Estado.

Até o momento, em 238 operações realizadas tiveram os seguintes resultados: 9 prisões, 10 armas de fogo apreendidas, 17 municões apreendidas, 33 autos de infrações lavradas, 1.151 pessoas abordadas, 611 veículos fiscalizados, 4 animais silvestres recolhidos e 35 animais silvestres apreendidos.

Operações PM na região de Baldim

Coordenados pela 192 Cia TM , visando a redução do crime violento, aumento da sensação de segurança e redução do medo do crime foi desencadeado operações das Equipes ROCCA e da VP de Baldim nas localidades de Baldim, São Vicente e Vila Amanda, sendo realizado diversas abordagens a suspeitos. Tendo em vista a incidência de autores de crimes violentos que residem naquela região.

Ascom/ 19ªRPM