PCMG prende suspeitos de envolvimento em morte de criança em Frutal

Nesta quarta-feira (20/4), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou a operação Incorporação da Verdade, em Frutal, região do Triângulo Mineiro. A ação é fruto de uma investigação que apura o homicídio de uma criança de 5 anos de idade, ocorrido no último dia 24 de março. Durante os trabalhos policiais, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária contra os avós, a tia, a mãe da vítima, além de um líder espiritual.

As equipes da PCMG também cumpriram dois mandados de busca, apreendendo celulares, documentos e outros materiais que podem auxiliar nas investigações.

O crime

Inicialmente, a versão sobre os fatos foi a de que teria ocorrido um acidente doméstico envolvendo álcool e churrasqueira. Contudo, as investigações apontam que a vítima teria participado de um ritual de evocação e incorporação de espíritos na companhia dos avós, da tia e da mãe, sendo que um líder espiritual teria jogado álcool com ervas no corpo da criança e posteriormente ateado fogo usando uma vela, queimando-a viva. A vítima morreu em decorrência de queimaduras que atingiram quase 100% de seu corpo.

As apurações continuam e, tão logo concluídas, o inquérito policial será remetido à Justiça.

