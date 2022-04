Trabalho do deputado chega a mais de 60 cidades em destinação de recursos

São recursos para saúde, educação, segurança e infraestrutura de dezenas de municípios

O trabalho pela população vem se destacado cada vez mais, de forma constante o deputado Douglas Melo anuncia recursos para áreas diversas e em diversos municípios mineiros.

“Avalio que em seus dois mandatos, Douglas tem feito um belo trabalho por Minas Gerais, são emendas importantes para a população de várias cidades, mas sempre com muita atenção para Sete Lagoas. Enquanto vereador e Sete-lagoano sou grato pela responsabilidade que Douglas tem ao nos representar na Assembleia Legislativa. Parabenizo pelo desempenho em nome do nosso município”, avalia o vereador Júnior Sousa.

“Quero agradecer a confiança de todos que têm aberto as portas dos seus municípios para receber nosso mandato. Também aos municípios que se uniram a mim deste o início da minha jornada enquanto deputado. Nenhuma vitória é minha, digo sempre que é nossa. Fecho o mês de abril com ações em mais de 60 municípios mineiros. São recursos para segurança, para saúde, educação e infraestrutura. Em cada canto de Minas tem nossa presença. Seguimos trabalhando, melhorando a vida das pessoas”, disse Douglas Melo.

“Douglas é o deputado que trabalha todos os dias para o melhor aprendizado dos nossos filhos na escola, para levar uma saúde de qualidade para nossas famílias, para que as taxas de criminalidade da nossa região continuem em queda e para a realização dos nossos anseios através das obras”, comentou Edson Vargas, prefeito de Funilândia e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas – AMAV.

Douglas Melo está Revolucionando Congonhas Do Norte. Digo mais, ele está alavancando a autoestima de uma cidade que sempre esteve escondida e sem apoio. Nós, Norte Congonhenses agradecemos ao Douglas de coração por tudo e por tanto. Que nossa Padroeira Sant’Ana o Abençoe. Falou Paulo Henrique (Jabu), liderança da cidade de Congonhas do Norte.

Douglas continua, Sou o deputado estadual que mais investiu em Sete Lagoas e toda região da história. São mais de 50 milhões em emendas e indicações parlamentares do nosso mandato, destaco em Sete Lagoas o terminal urbano e a sede 25º Batalhão do Nova Cidade. Além disso, nossa articulação foi fundamental para que as obras do hospital regional e asfalto entre Sete Lagoas e Araçaí entrasse no projeto de compensação da Vale. No mais, lutamos para manter o tratamento de câncer em Sete Lagoas. Aos amigos minha gratidão, podem contar com o seu deputado”, finalizou.

Ascom/Dep. Douglas Melo