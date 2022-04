Inscrições do concurso para eletricista de distribuição da Cemig começa nesta quarta-feira

Candidatos devem estar atentos às exigências do edital para participar da seleção

Os interessados em participar do concurso para preenchimento de 250 vagas na função de Eletricista da Redes de Distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) já podem realizar a inscrição para a seleção a partir desta quarta-feira (20/4). A remuneração mensal inicial para o cargo é de R$ 3.803,27, considerando salário-base e adicional de periculosidade.

As vagas são distribuídas por nove regiões de Minas Gerais, de acordo com os municípios divulgados no edital. Estão contempladas as regiões Centro, Leste, Nordeste, Mantiqueira, Noroeste, Norte, Oeste, Sul e Triângulo.

Os requisitos necessários para o cargo são ensino fundamental completo; CNH (categoria mínima B); experiência mínima de seis meses em atividades de construção, manutenção ou operação de redes de distribuição ou transmissão de energia; curso básico em Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, conforme NR 10; curso complementar em Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas Proximidades, conforme NR 10; e Treinamento sobre Trabalho em Altura, conforme NR 35.

O gerente de Organização e Remuneração da Cemig, Wilson Cardoso, destaca que os interessados devem ler o edital e se atentarem as exigências informadas, de modo a se certificarem que atendem a todos os requisitos exigidos para efetuarem a inscrição.

“O concurso consiste nas seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório; avaliação pré-admissional de saúde; formação de integração e prática de campo, sendo as últimas etapas eliminatórias. É importante também que os interessados saibam dos requisitos exigidos no edital para participarem da seleção, bem como os cursos específicos que são fundamentais para exercer a função”, explica.

A inscrição deve ser feita no site. A data prevista para a prova objetiva é 12/6/2022, a ser realizada em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha.

O edital está disponível, na íntegra, no site da Cemig.

