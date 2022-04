Prefeitura e Bombeiros realizam força-tarefa para incentivar limpeza de lotes

Uma verdadeira força-tarefa entre a Prefeitura de Sete Lagoas e o Corpo de Bombeiros foi realizada nesta quarta-feira, 20 de abril, com o objetivo de identificar áreas particulares que não são limpas pelos proprietários e, por isso, colocam em risco a saúde e a segurança pública.

A ação conjunta foi dividida em oito equipes formadas por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, militares do Corpo de bombeiros e agentes da Guarda Civil Municipal com a meta de vistoriar 200 lotes em várias regiões da cidade. “Todo esse trabalho é muito importante para evitar queimadas, proliferação de pragas e doenças e ainda evitar o surgimento de esconderijos para criminosos. Os locais são previamente definidos, são os lotes mais problemáticos que foram identificados pelo serviço de inteligência”, explica Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A força-tarefa tem vários desdobramentos e segue a Lei que determina multa inicial de R$ 3 mil para o dono que não mantém sua propriedade limpa. “No primeiro momento, quem mantém seu lote sujo é notificado. Após decorrido o prazo de limpeza, será lavrada multa como expressamente definido no Código de Posturas. Em caso de reincidência, o valor da multa é elevado ao dobro”, esclarece Edmundo Diniz.

Este é o segundo ano que esta operação é realizada. O saldo anterior foi positivo e, para o Corpo Bombeiros, o trabalho é fundamental para reduzir as ocorrências de queimadas neste tipo de terreno localizado em área urbana. “Muitas vezes essa prática ocorre no período de seca, colocando em risco até as edificações vizinhas. Essa força-tarefa também tem o objetivo de impactar. As pessoas precisam saber que estamos atentos, vistoriando e tomando as medidas. A última força-tarefa foi um sucesso e onde a operação foi realizada o número de ocorrências diminuiu e onde não atuamos houve aumento”, detalha Douglas Araújo, tenente do Corpo de Bombeiros.

A limpeza dos lotes também é uma ação de segurança pública. Com mato alto e entulhos, os locais podem servir para abrigar criminosos ou esconder drogas ou produtos furtados. “O lote vago cheio de mato é um atrativo para meliantes. A limpeza é importante para evitar esta possibilidade e é uma ação de apoio às forças de segurança”, define Diones Abreu, sub-coordenador da Guarda Civil Municipal.

Os proprietários devem receber as notificações nos próximos dias e terão um prazo de 30 dias para realizar a limpeza dos terrenos. Denúncias de lotes vagos com mato alto ou entulho podem ser feitas pelo telefone 3776-9313 ou e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br .

Renato Alexandre