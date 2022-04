Cruzeiro: Willian Oliveira reclama de arbitragem após derrota para o Remo e fala em ‘dependência do VAR’

Volante cruzeirense usou o Instagram para reclamar do lance que resultou no primeiro gol paraense

Após a derrota por 2×1 para o Remo na noite dessa terça-feira (19), no Estádio Baenão, em Belém, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o volante Willian Oliveira, do Cruzeiro, utilizou o seu perfil no Instagram para questionar a validação do primeiro gol remista, indicando que foi empurrado no lance que resultou no empate do clube paraense.

“Não gosto de entrar nessa discussão, mas tem situação que entristece. Se reclamamos, somos punidos. Se não reclamamos, fica por isso mesmo. Não foi um lance coberto, isso que me causa dúvidas. Será que é dependência do VAR?!”, escreveu o atleta.

Durante o confronto, o segundo gol do Remo também foi questionado pela equipe cruzeirense, já que o zagueiro Daniel Felipe estava em posição irregular no momento em que balançou as redes do goleiro Rafael.

Sobre a classificação

Com o triunfo, o time do Norte do país pode até empatar no 11 de maio, às 19h30, no Mineirão, para avançar de fase. Em caso de vitória com placar mínimo, o Cruzeiro leva a disputa para os pênaltis. Se vencer o adversário por dois gols de diferença, a Raposa garantirá a classificação.

VAR na Copa do Brasil

De acordo com o Regulamento Geral de Competições (RGC), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o uso do árbitro de vídeo (VAR) só ocorrerá a partir das oitavas de finais da Copa do Brasil de 2022.

Fonte: Itatiaia