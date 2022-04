Estoque de etanol em postos de Minas está ameaçado, diz sindicato

Em meio à nova alta de combustíveis no Brasil, postos mineiros, especialmente no interior, estão com dificuldade para repor estoques de etanol, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro).

A entidade alerta que há “incerteza de suprimento” do combustível e que o aumento do preço vem desde as distribuidoras.

“Em março, o Minaspetro alertou sobre o problema de escassez do diesel devido à defasagem do combustível em comparação com os preços de importação e, novamente, a entidade alerta o mercado sobre a incerteza de suprimento com relação ao etanol”, diz, por meio de nota divulgada nesta terça-feira (19).

A diminuição da oferta de etanol também afeta os estoques de gasolina, segundo o Minaspetro, pois ela demanda 27% de etanol anidro em sua composição. “A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig), que representa as usinas produtoras do combustível de cana, admite que a safra deste ano está atrasada por questões climáticas e incêndios nos canaviais. A falta do produto tem chegado até às distribuidoras, que não estão conseguindo atender a demanda total da rede de postos”, detalha o sindicato.

O Minaspetro frisa, ainda, que o preço do etanol hidratado subiu 17,1% nos produtores nos últimos 30 dias, saltando de R$ 3,2739 para R$ 3,8366. O anidro foi rejaustado em 8,5% e passou de R$ 3,7647 para R$ 4,0838, de acordo com o índice do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq/USP.

Com O Tempo