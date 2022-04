Hospital Nossa Senhora das Graças integra ao movimento “Chega de Silêncio” em defesa do SUS e hospitais filantrópicos

O Hospital Nossa Senhora das Graças e os demais hospitais filantrópicos do Estado de Minas Gerais, aderiram ao movimento “Chega de Silêncio, promovido pela CMB (Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos).

Em um ato emblemático, nesta terça-feira (19), as entidades hospitalares mineiras e de todo Brasil, vão paralisar por 24 horas todos os atendimentos eletivos, não urgentes e agendados. Os pacientes já estão sendo informados e os procedimentos reagendados.

Segundo Jarle Adriano Klein Rinaldi, diretor geral do Hospital Nossa Senhora das Graças, afirma que é histórico os transtornos financeiros enfrentados pelas instituições filantrópicas.

“Tivemos um agravamento ainda maior na pandemia, as dívidas do setor já passaram de R$20 bilhões. As entidades sempre estão defasadas, em virtude do valor repassado pelo SUS não ser suficiente há quase duas décadas. Nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos são o apoio do SUS, é extremamente importante revisar e modificar essas condições”, salientou.

De acordo com informações fornecidas pela Santa Casa, desde o início do plano real em 1994, a tabela SUS e seus benefícios foi reajustada em média, 93,77%, enquanto o Índice de Preços no Consumidor (INPC) foi em 636,07%.

“Essa desproporção é alarmante e representa cerca de R$10,9 bilhões por ano de desequilíbrio econômico e financeiro na prestação de serviço ao SUS”, afirma o diretor.

Essa realidade só será evitada com a construção de uma nova forma de financiamento para as Santas Casas e os hospitais filantrópicos.

Paralisação

A mobilização tem o objetivo de sensibilizar a sociedade e responsabilizar a união e o estado em relação a administração financeira das Santas Casas. Por isso, pensando na saúde pública do Município, a Prefeitura de Sete Lagoas presta todo apoio ao repassar verbas para as instituições.

O Hospital Nossa Senhora das Graças informou que apoia o movimento, mas nenhum procedimento será adiado nesta terça-feira (19).

Por: Marina Andrade