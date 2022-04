Sete Lagoas segue sem pacientes internados em leitos de UTI e enfermaria com Covid

Quarta tem 2ª dose de Pfizer, 3ª dose de Janssen e Coronavac e 4ª dose para idosos a partir de 85 anos

Sete Lagoas chega a 35.510 casos de Covid desde o início da pandemia com a confirmação de mais dois homens contaminados. São 167 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 16.871 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Oito pessoas seguem em isolamento domiciliar e 34.823 casos já foram curados. Os testes negativos somam 62.714. Não há óbitos registrados desde 9 de abril. São 679 óbitos por Covid e nenhuma internação com resultado positivo ou suspeita. A taxa de ocupação de leitos UTI, assim, se mantém em 0%. Porém, há um paciente internado em UTI neo natal no Hospital Nossa Senhora das Graças, aguardando resultados de exames.

Vacina contra a Covid

Nesta quarta-feira, 20, de 09h às 15h, vários públicos serão contemplados com as vacinas contra a Covid. As pessoas a partir de 12 anos que tomaram a 1ª dose de Pfizer há mais de 21 dias recebem a 2ª dose no ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109. Vale também como dose de reforço para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose ou 2ª dose de Pfizer, cartão SUS ou CPF.

No mesmo local, recebem a 3ª dose com Janssen os adultos a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose até 20 de dezembro do ano passado e a 3ª dose com Coronavac as grávidas que tomaram a 2ª dose também até 20 de dezembro. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose de Janssen ou Coronavac, cartão SUS ou CPF, além de comprovação de gestante.

Já a 4ª dose (2ª dose de reforço) para idosos a partir de 85 anos será aplicada nos seguintes locais: UBS Orozimbo Macedo (R. Cuba, 524), UBS N.S. das Graças (R. Felipe dos Santos, 1.331), ESF Catarina (R. Santos Reis, 238), ESF CDI I (R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534) e ESF Esperança (R. Eduardo Henrique de Abreu, 403). Documentos: Comprovante de 3ª dose (1ª dose de reforço), cartão SUS ou CPF. Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Vacina contra a gripe

A Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) de 2022 continua. A Prefeitura disponibiliza 19 salas de imunização para receber os grupos prioritários. A vacina Influenza trivalente disponibilizada é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Nessa 1ª fase da campanha, de 18 a 29 de abril se vacinam trabalhadores da saúde e população a partir de 60 anos (exceto dias 21 e 22 de abril, por conta do recesso do feriado de Tiradentes).

Vacina contra o sarampo

Já a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo vai até 6 de junho. O público-alvo para receber a dose são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde. A dose deve ser aplicada até mesmo para quem já está com o cartão em dia para a vacina Triviral. Sete Lagoas conta com 19 salas de vacinação que funcionam de 8h às 16h30, de segunda a sexta, com o “Dia D” sendo realizado no sábado, dia 30 de abril, de 8h às 16h30. Locais: Centros de Saúde: Santa Luzia, Santo Antônio, Várzea, São João, Orozimbo Macedo, Manoa, Montreal e Progresso. UBS: Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. ESF: CDI 1, Catarina, Esperança, Eldorado, Alvorada, Fazenda Velha e Barreiro. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus