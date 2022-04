Assaltantes roubam malote de sacolão em Sete Lagoas

Dois homens roubaram um malote de um sacolão no bairro Emília, em Sete Lagoas, na manhã da última segunda-feira (18). Os suspeitos não foram encontrados.

Segundo boletim de ocorrência, o funcionário que transporta valores para o estabelecimento chegou até o local para recolher o faturamento do final de semana, quando percebu que havia uma pessoa sentada próxima ao local de acesso privativo.

Enquanto saía com uma mochila com o dinheiro, este suspeito assoviou para um comparsa que estava do outro lado da rua. Percebendo a ação, a vítima tentou voltar para o sacolão mas um dos bandidos sacou um revólver anunciando o assalto.

Foram levados o malote de R$ 25 mil e a carteira do funcionário, contendo documentos pessoais, cartões e R$ 150 em dinheiro.

Os assaltantes fugiram: um deles saiu em disparada numa moto de cor vermelha. Não há informação sobre identificação dos suspeitos do crime.

Setelagoas.com.br com 25ºBPM