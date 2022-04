Senac em Sete Lagoas está com vagas abertas para docentes no banco de talentos do projeto Trilhas de Futuro

Inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição até 1º de maio.

O Senac em Sete Lagoas está cadastrando docentes para o banco de talentos do projeto Trilhas de Futuro, parceria com o Governo de Minas. A demanda é por profissionais da área de Marketing e Nutrição e Dietética, que ministrarão aulas nos respectivos cursos homônimos. Interessados devem se inscrever por meio do site (www.trabalheconosco.mg.senac.br), até 1º de maio.

Para se candidatar, é necessário ter formação na área, experiência comprovada no eixo de atuação e em docência. Pós-graduação será considerada diferencial. As oportunidades são extensivas à Pessoa com Deficiência (PCD).

Confira as vagas:

Banco de Talentos: Projeto Trilhas de Futuro – Instrutor – Técnico em Marketing

– Instrutor – Técnico em Marketing Banco de Talentos: Projeto Trilhas de Futuro – Instrutor – Técnico Nutrição e Dietética

Sobre o Senac em Sete Lagoas

A unidade oferece cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA​, além do ensino técnico com os cursos em Administração, Segurança do Trabalho e Logística. Outra opção é a modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados.

Serviço:

Vagas para banco de talentos no projeto Trilhas de Futuro

Inscrições: até 1º de maio, pelo www.trabalheconosco.mg.senac.br

Endereço do Senac em Sete Lagoas: Rua José Duarte de Paiva, 775 – Vila Santa Helena

Mais informações: (31) 3779 – 6200

Rede Comunicação de Resultado