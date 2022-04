Colégio Promove de Sete Lagoas faz doação para o Projeto Abrace

Através de iniciativa do prof. Luís Eduardo Carvalho, Coordenador Pedagógico do Colégio Promove, uma campanha foi realizada para a arrecadação de biscoitos e sucos, para o Projeto Abrace, em Sete Lagoas.

Envolvendo alunos do 8º Ano do Ensino Fundamental, as doações foram entregues nesta terça-feira (19), com o objetivo de contribuir com a campanha, “Café na Oncologia”, do Hospital Nossa Senhora das Graças, que atende a pacientes de Sete Lagoas e região.

Para o prof. Luís Eduardo, após conhecer o trabalho do projeto Abrace pelas redes sociais, ficou sensibilizado e decidiu fazer a campanha de arrecadação junto aos alunos, tendo grande receptividade. “Os alunos do Colégio Promove abraçaram a ideia do projeto, uma iniciativa que começou na disciplina de Empreendedorismo & Inovação, no 8º ano do Ensino Fundamental, que se expandiu para todas as outras turmas do Colégio. As ações sociais fazem parte do projeto pedagógico da instituição. É uma forma de colocar o aluno em ação na sua sociedade e principalmente na comunidade que ele está inserido”, destacou.

A aluna Lara Silva, em nome dos colegas, agradeceu pela oportunidade de abraçar este projeto social. “Agradeço a todas as salas que participaram. Foi muito importante a gente poder ajudar os pacientes da Oncologia”, declarou.

A voluntária do projeto Abrace, Maria José Nogueira, recebeu as doações e agradeceu pela iniciativa dos alunos do Colégio Promove resultando na importante ajuda ao projeto social, que não tens fins lucrativos e nem vínculos políticos ou religiosos. Ela ressaltou ainda outros projetos desenvolvidos pelos voluntários do Abrace junto ao hospital e outras instituições. “Nosso trabalho social é permanente, inclusive com doação de cateteres para pacientes da Oncologia e apoio a outras instituições, desde o início do projeto Abrace”, reforçou.

A entrega dos kits para a Oncologia acontece periodicamente, de acordo com a necessidade de reposição do estoque.