Prefeitura de Sete Lagoas realiza visita técnica ao Arquivo Público Mineiro

Iniciativa visa a busca de fundamentação para o projeto turístico Via Liberdade, do Governo de Minas

No último dia 5 de abril representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) e de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC) de Sete Lagoas realizaram uma visita técnica no Arquivo Público Mineiro (APM), em Belo Horizonte, equipamento administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), do Governo de Minas.

As representantes da Prefeitura buscam fundamentação para o projeto voltado para a Via Liberdade, e oportunamente conheceram a estrutura e o funcionamento do APM, bem como a natureza da documentação que está sob sua guarda. Participaram da visita a gerente de Turismo da Semadetur e Presidente do COMTUR, Claudia Elane de Souza Soares, e Shirley Francisca Silva Fonseca, historiadora da SMEEC, responsável pelo Departamento de Museus e Patrimônio Histórico.

O Arquivo Público Mineiro tem fortalecido suas ações junto aos municípios de Minas Gerais, por meio de assessorias e visitas técnicas que têm como objetivo orientar a criação e o aperfeiçoamento dos arquivos públicos mineiros e desde o início das ações de apoio aos municípios, em 2021, foram prestadas aproximadamente 150 assessorias a municípios. Além das assessorias, o APM oferece capacitações às equipes envolvidas nas atividades de conservação e preservação dos acervos.

“Foi muito importante para Sete Lagoas essa visita, que abre ainda mais a interlocução entre o Município e o Estado. Ampliamos as perspectivas de acesso às informações e orientações ao corpo técnico do município”, pontuou Claudia Elane. Para Shirley Fonseca, a visita foi importante para “contextualizar Sete Lagoas e encontrar um campo amplo para outras diversas ações futuras, pautadas nas políticas públicas estaduais de Cultura e Turismo.”

Via Liberdade

O projeto Via Liberdade, do Governo de Minas, é considerado o maior programa de sinalização turística da América Latina. A rota ligará 309 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, interligando as belezas históricas, culturais, artísticas e turísticas entre os quatro territórios, a maior parte deles passando pela BR-040. O Via Liberdade seguirá o percurso de 1.179 km da BR-040, sendo 830 km em Minas Gerais. O Governo de Minas publicará um decreto criando as novas rotas turísticas com articulação junto aos municípios.