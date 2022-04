Segurança: Minas recebe reforço no combate à violência doméstica com implantação de central de monitoramento

O sistema, que tem como objetivo o compartilhamento de dados entre Polícia Militar, Ministério Público e Tribunal de Justiça, foi instalado na 1ª Companhia da PM Independente de Prevenção à Violência Doméstica, no Centro. O espaço será responsável pelas informações de todo o território mineiro.

Com a central, será possível coletar dados como georeferenciamento sobre a violência doméstica familiar, mapa criminal dividido por município e que demonstra a incidência dos delitos, assim como a quantidade de registros e atendimento, de vítimas acompanhadas pela companhia e que possuem medidas protetivas, além do quantitativo dessas medidas de urgência e prisões preventivas decorrentes da Lei Maria da Penha.

“Toda ocorrência policial que a mulher fizer, toda medida protetiva que o Tribunal de Justiça conceder, tudo isso vai para essa central. Isso também vai nos dar algo que é muito valioso e a gente entende que é fundamental para contribuir para uma política pública efetiva”, disse a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) Cristiane Britto.

A titular da pasta considerou, ainda, que os dados serão essenciais para entender a realidade da mulher vítima de violência, assim como para a construção de políticas públicas. “Conseguimos entender o perfil econômico e onde este grupo está mais concentrado. Tudo isso vai nos dar um cenário para a gente construir, junto ao Estado, um combate mais efetivo”, concluiu.

Para os militares, que buscam a diminuição dos casos relacionados aos crimes, a ferramenta auxiliará no acompanhamento e análise das informações para que as potenciais vítimas sejam identificadas em cada município do Estado. É o que diz o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues.

“Para que assim, possamos reduzir, uma por uma, as vítimas de homicídio. Vamos focar mais nossa atuação e nossas estratégias no sentido de trazer maior proteção para elas”, afirmou, ponderando que há, ainda, uma responsabilidade para a busca de um bom resultado.

“Sendo possível unificar os dados, isso vai permitir que o nosso policial tenha um acesso mais fácil às informações”, finalizou.

Outras entregas

Nesta manhã, também foram entregues, pela ministra, nove viaturas e equipamentos de informática para as patrulhas da PM Independente de Prevenção à Violência Doméstica. Com investimento de R$ 1,2 milhão do governo federal, as iniciativas são resultado de parceria entre o ministério, a PM, o TJMG e o Ministério Público do Estado.