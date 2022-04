Funcionalismo: Presidente da Assembleia promulga reajuste com valores maiores para servidores do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus (PSD), promulgou o reajuste salarial do funcionalismo estadual com índices diferenciados para os servidores da educação, saúde e segurança. O ato foi publicado em edição extra do Diário do Legislativo desta segunda-feira (18) e pode ser lido aqui