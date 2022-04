Na Terça-feira: Veículos de luxo apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas serão leiloados em Minas

Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

“Esse resultado é, também, fruto do acompanhamento e produção dos leilões. A articulação entre as instituições parceiras é fundamental para o sucesso até agora apresentado”, disse.

Os interessados nos bens devem efetuar lances virtuais a partir do preço mínimo de arrecadação, sendo 50% do valor de avaliação de cada veículo. Estes deverão ser múltiplos de R$ 100, não sendo aceitos valores inferiores ou fracionados.

A Lei 14.322, que altera a Lei Antidrogas 11.343, de 2006, e foi publicada no último dia 7 de abril no Diário Oficial da União, autoriza que os veículos usados para o transporte de drogas possam ser vendidos ou incorporados pelo Poder Público.

O código já previa a apreensão de bens que tinham suspeita de origem criminosa. No entanto, o acusado tinha cinco dias para provar a origem lícita do objeto e recebê-lo de volta. A novidade é que não há mais a possibilidade de devolução, com exceção aos veículos de propriedade de terceiros de boa-fé, como, por exemplo, carros roubados.

Fonte: Hoje em Dia