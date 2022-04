Saúde: Automedicação pode agravar doenças e até desencadear derrame e infarto

Vista como promessa de alívio rápido de alguns sintomas, a utilização de medicamentos de forma errada pode agravar várias doenças, principalmente cardiopatias. De acordo com o DataSUS, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internações no Brasil: somente em 2018, 200 mil pessoas foram mantidas em hospitais por este motivo, e houve mais de 22 mil mortes.

Quem já faz uso de medicação contra males do coração precisa ficar ainda mais atento, segundo o cardiologista Leonardo Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“Alguns remédios podem causar o descontrole da pressão arterial, o que é um fator de risco importante para um acidente vascular cerebral (AVC) ou infarto, e são as doenças cardiovasculares as que mais matam no Brasil”, explica o médico.